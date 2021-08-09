Tokyo 2020’de Türkiye’nin ilkleri

Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları, Türkiye adına birçok ilke sahne oldu. Dün sona eren organizasyonda Türkiye üç yeni branşta madalya alma sevinci yaşadı. Tokyo 2020 Türkiye adına 13 madalya ile tamamlanırken, toplam olimpik madalya sayısı ise 104’e ulaştı.

Milli sporculardan Mete Gazoz okçulukta, Ferhat Arıcan da artistik cimnastikte Türkiye’ye tarihinin ilk madalyalarını kazandırdı. İlk kez Tokyo’da temsil edilen karatede ise Türkiye dört madalya topladı.

Güreşte Yasemin Adar, boksta ise Busenaz Sürmeneli ile Buse Naz Çakıroğlu, Türkiye bu branşlarda madalya getiren ilk kadın sporcular oldu. Busenaz Sürmeneli’nin altın madalyası, aynı zamanda Türk boks tarihinin ilk olimpiyat şampiyonluğu olarak kayıtlara geçti.

Tarihinde ikinci kez olimpiyatta mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk kez gruptan çıkarak çeyrek final oynadı. ‘Filenin Sultanları’ çeyrek finalde Güney Kore’ye elense de mücadeleleri, takım ruhu, hırsıları ve elendikten sonraki göz yaşlarıyla büyük takdir topladı.

Artistik cimnastikte mücadele eden İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan, Adem Asil ve Ahmet Önder, toplamda yedi final mücadelesi verdi. Milli sporcuların finale kalması, Türk cimnastiği adına olimpiyat tarihinde bir ilk oldu.

Atletizmde erkekler sırıkla atlamada Ersu Şaşma, bu branşta finale çıkan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti. Genç atlet, finalde 14 sporcu arasında 10’uncu oldu.

Kadınlar cirit atmada finalde mücadele eden milli atlet Eda Tuğsuz, küçük farkla kürsüyü kaçırdı ve olimpiyat dördüncüsü oldu. Eda, bu derecesiyle atletizmde olimpiyatlarda ilk dörde giren beşinci Türk sporcu unvanını elde etti.

Üç adım atlamada Necati Er, Londra 1948’de üç adım atlamada bronz madalya kazanan Ruhi Sarıalp’ten 73 yıl sonra bu branşta final gören ilk Türk atlet oldu. Necati, finaldeki performansıyla 6’ncı sırada yer aldı.

Madalya rekoru kırıldı

Türkiye Tokyo 2020’de 18 branşta 50’si kadın, 58’i erkek toplam 108 sporcuyla temsil edildi.

Milli sporcular boksta birer altın ve gümüş, okçulukta bir altın, karatede bir gümüş, üç bronz, güreşte üç bronz, tekvandoda iki bronz ve artistik cimnastikte 1 bronz kazandı.

Milli sporcular, Tokyo 2020’de aldığı madalya sayısı bakımında Türkiye’nin 1948 Londra Olimpiyat Oyunları’ndaki 12 madalyalık rekorunu kırdı. Ancak günümüzde olimpiyat oyunlarına birçok yeni branşın eklenmesi nedeniyle o dönem dağıtılan madalya sayısı ile günümüz arasında da iki kattan fazla bir fark bulunuyor.

Madalya alan sporcular:

Altın: Mete Gazoz (Okçuluk), Busenaz Sürmeneli (Boks)

Gümüş: Eray Şamdan (Karate), Buse Naz Çakıroğlu (Boks)

Bronz: Hakan Reçber, Hatice Kübra İlgün (Tekvando), Ferhat Arıcan (Cimnastik), Rıza Kayaalp, Yasemin Adar, Taha Akgül (Güreş), Ali Sofuoğlu, Merve Çoban, Uğur Aktaş (Karate)

Olimpik madalya sayısı 104 oldu

Tokyo 2020’de çıkılan 13 kürsüyle Türkiye’nin toplam olimpik madalya sayısı 104’e yükseldi.

Dünyanın en büyük spor organizasyonunda ilk kez Londra 1908’de temsil edilen Türkiye’nin toplam altın madalya sayısı 41 olurken, gümüş 27, bronz ise 36’ya çıktı.

Koleksiyona üç branştan ilk katkı

Türkiye’nin olimpiyat madalyası alan branş sayısına Tokyo 2020’de üç branş eklendi.

Tokyo 2020’ye kadar Türkiye adına olimpiyatlarda kazanılan toplam 93 madalyanın tamamını atletizm, boks, güreş, halter, judo ve tekvando branşlarında geldi. Tokyo’da bu spor dallarına okçuluk, artistik cimnastik ve karate de eklendi.

Türkiye’nin olimpik madalya koleksiyonuna katkı yapan branş sayısı ise dokuza yükseldi.