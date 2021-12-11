Hopa’da eylem: Geçinemiyoruz

Artvin’in Hopa ilçesinde “Geçinemiyoruz” diye eylem yapıldı. Artık kirayı ödeyemediğini, evi ısıtamadığını ve evine ekmek getiremediğini belirten eylemciler şöyle dedi: “Bu krizi yaratan sizlersiniz ve bu krizden kurtulmanın tek yolu var o da istifa etmeniz ve ülkeyi terk etmenizdir.”

Fotoğraf: Twitter

Eylemciler “Geçinemiyoruz” pankartı ve “AKP defol, bu memleket bizim” sloganıyla Hopa Parkı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü.

‘Ülkeyi yoksulluğa sürüklüyorlar’

Basın açıklamasında şöyle dendi:

“Bir yanda evini nasıl ısıtacağını, kömürü, odunu nasıl alacağını, kirasını nasıl ödeyeceğini, evine ekmek nasıl götüreceğini, çocuklarını nasıl okutacağını düşünenlerin Türkiye’si; diğer yanda milyarca maaşı yetmeyip ayrı ayrı kurumlardan 80-100 bin TL maaş almanın yollarını bulup ülkeyi yöneten AKP’lilerin ve yandaşlarının ülkesi.

Her gün ‘Yetmez bu da yetmez, hiç yetmez daha çok zam’ deyip ülkeyi yoksulluğa, halkı intihara sürüklüyorlar. ‘Benzine zam yetmez, motorine zam yetmez’ diyorlar bu krizin faturasını halka dayatmaya çalışanlar. Her gün yeni bir zamla karşımıza çıkıyorlar. Yetmezmiş gibi ekonomik krizle birlikte halkın verdiği vergiler sağlık hizmeti almasına yetmiyor. SGK ödemesi kapsamından çıkarılan ilaçlar ve yılbaşından sonra zam gelecek diye piyasaya sürülmeyen ilaçlardan kaynaklı hepimizi büyük bir ilaç krizi bekliyor.

Öğretmenler ve sağlık emekçileri artık artan iş yükü yüzünden ya mesleklerini bırakmak zorunda kalıyor ya da istifa ediyorlar. Ülkede atanamayan binlerce öğretmen, sağlık emekçisi iş bulamayan üniversite öğrencisi ya inşaatlarda ya da bilmedikleri bir işyerinin karanlığında hayata veda ediyor.

En temel ihtiyaçlarımıza zam yapılıyor

Üniversite öğrencileri yurt bulamadığı için sokaklarda kalıyor. kalacak yerleri olmadığı için sokakta kalmalarına dahi tahammül edemeyen iktidar polis şiddetini devreye sokuyor. Aynı zamanda okumak için aldıkları kredileri ödeyemedikleri için haciz ve icra ile baş başa kalıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri her gün gelen kırtasiye zamları ve kantin zamlarıyla artık başa çıkamıyor. Aileler çocuklarını nasıl okutacaklarını kara kara düşünürken bazıları çocuğuna defter kalem alamadığı için intihara sürükleniyor.

En temel ihtiyaçlarımız olan yağa, süte, peynire, ekmeğe, tüpe, una zam üstüne zam yaparak hayatımızı mahvediyorlar.

TÜİK ve iktidarın yalanlarını karnımız tok

Artık yeter geçinemiyoruz. Bu krizi bu halkın sırtına yüklemekten artık vazgeçin. Bu krizi yaratan sizlersiniz ve bu krizden kurtulmanın tek yolu var o da istifa etmeniz ve ülkeyi terk etmenizdir.

Her geçen gün daha çok yoksullaşıyoruz. Ne zaman markete kasaba manava gitsek bu gerçekle yüzleşiyoruz. Bizim ne TÜİK’in ne de iktidarın yalanlarına karnımız tok.

Artık sadece nefes almak değil insanca bir yaşam istiyoruz. Öfkeliyiz ve öfkemiz artık korku dağlarını aşalı çok oldu. Memleketin dört bir yanında geçinemeyen işçiler sağlık emekçileri, öğretmenler, kadınlar, üreticiler bir yanda okuyup bir yanda çalışmak zorunda kalan üniversite ve lise öğrencilerinin, yaşam alanları yağmalanan üreticilerin sesi ülkenin dört bir yanından yankılanıyor. Bu sesi susturamayacaksınız ve bu ses yankılanmaya devam edecek hep birlikte mücadele ederek bu karanlığı yırtacak ve krizi halkın sırtına yüklemeye çalışanlardan hesap soracağız.”