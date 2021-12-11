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Yaramazlara biraz batar!

Genç kadın ağlayarak anlattı: Kardeşimin bota ihtiyacı var, 700 liradan başlıyor

Bir sokak söyleşisinde konuşan genç kadın, ağlayarak yaşadığı ekonomik sıkıntıyı anlattı.

Kendine Muhabir adlı Youtube kanalına konuşan abla şunları söyledi: “AVM’den geliyoruz, kardeşimin bota ihtiyacı var. 700 liradan başlıyor. Benim iki haftalık maaşım. Ben bunu alabilmek için iki hafta çalışıyorum. Çok acı. Geleceğimiz hiç parlak değil. Söyleyeceklerim bu kadar.”


‘Herkesin dayısı var bizim yok’

Üniversite bitirdiği halde torpili bulunmadığı için kendi alanında iş bulamadığını belirten gençe kadın, şöyle devam etti: “Okudum, okulumu bitirdim. Mesleğimi yapamıyorum. Liyakat yok. Torpili olan giriyor. Havacılık mezunuyum fakat hiçbir şekilde işe giremiyorum. Herkesin dayısı var ama bizim yok maalesef.”

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