The Matrix Awakens oyunu: Gerçeği gibi

The Matrix Awakens oyunun Unreal Engine 5 teknolojisi kullanılan demosu PS5 ve XBox kullanıcılarının deneyimine açıldı. Demo gerçekçi görüntüleri ve başarılı grafikleriyle oyunculardan tam not aldı.

Fotoğraflar: Epic Games

İlk filmi 1999’da yayınlanan ‘The Matrix’ serisi 2003’te yayınlanan ‘Matrix Revolutions’ filmiyle sona ermişti. 18 yıl aradan sonra tamamlanan dördüncü film ‘Matrix Resurrections’ 22 Aralık’ta vizyona girecek.

Oyun konsollarından ücretsiz indirilebilen demo gerçek zamanlı interaktif bir deneyim sunuyor.

Sekiz dakikalık demo orijinal filmde olduğu gibi genç Neo ile açılıyor. Filmden bir sahne gibi görünse de tamamen bilgisayar ortamında yaratılmış bölüm daha sonra meşhur kurşun sahnesine geçiyor. Oyunda Neo’nun son filmdeki hali de görülüyor.

Özellikle oyundaki şehir görüntüleri şimdiye kadarki en gerçekçi grafikler olarak yorumlandı. Şehir 4 bin138 kilometre genişliğinde ve 4 bin 968 kilometre uzunluğunda.

Gerçek insanlara benzeyen 35 bin yayanın olduğu oyunda sizi kovalayan Ajan Smith’in arabalarının lastiklerini vurabileceğiniz bir otoyol kovalamaca sahnesi bile var.