AKP, MHP’yle uzlaşamadığı maddeyi seçim taslağından çıkardı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, bir türlü Meclis’e sunulamayan seçim yasası teklifinden ‘daraltışmış bölge sistemi’yle ilgili maddenin çıkarıldığını söyledi.

Son dönemde muhalefetin erken seçim çağrılarını her fırsatta reddederek seçimlerin zamanında düzenleneceğini vurgulayan iktidar, bir yandan da sonraki seçime hazırlık için siyasi partiler ve seçim yasalarına yönelik çalışma yürütüyor.

Son olarak, AKP’nin uzun süredir üzerinde çalıştığı taslakta, bazı maddelerde ittifak ortağı MHP ile uzlaşmaya varılamaması nedeniyle, çalışmaları 10-15 maddelik daha dar kapsamlı bir teklif olarak mart ayında Meclis’e sunacağı belirtilmişti.

Hazırlanan taslağın MHP’nin onayının da alınmasıyla şimdiye dek duyurulması planlanıyordu. Ancak taslağa ilişkin MHP ile görüşmeler sürerken iki partinin anlaşamadığı maddeler artıyor.

İki partinin uzlaştığı tek konu yüzde 10’luk mevcut seçim barajının yüzde 7’ye düşürülmesi gibi görünürken, AKP’nin dar veya daraltılmış bölge, ittifak içi baraj gibi önemli değişiklikler konusunda MHP ile uzlaşmaya varamadığı bildirilmişti.

Düzenlemenin sonraki seçimde geçerli olabilmesi için yasalaşmasının üzerinden en az bir yıl geçmiş olması gerekiyor.

‘Vazgeçildi’

Çalışmaları yöneten AKP’li Yazıcı, Sözcü’den Deniz Zeyrek’e teklifte son durumu şöyle aktardı:

“Baraj konusunda liderler yüzde 7 olacağını duyurdu. Artık bir değişiklik olmaz.

Siyasi partiler için seçime girebilme şartı örgütlenme ile sınırlanacak. TBMM’de grubu olma durumu seçime girebilmek için yeterli olmayacak.

Seçim kurullarında kurul başkanının en kıdemli hakim olması şartı vardı. Bazen en kıdemli yargıçlar bu görevi kabul etmiyor, sorun çıkıyordu. Bu şart da kaldırılacak. Seçim kurulu başkanı oradaki birinci derece hakimlerden biri arasından belirlenecek.”

Yazıcı, “Daha önce konuşulan daraltılmış bölge uygulaması olmayacak mı” sorusunu “Hayır olmayacak, o düzenlemeden vazgeçildi” diye yanıtladı.

Simülasyon yapmıştı

Bu uygulamada bir seçim bölgesinin en fazla yedi-sekiz vekil çıkarması ve daha büyük bölgelerin uygu şekilde daraltılması planlanıyordu. Uzmanlar, uygulamanın AKP’nin lehine olduğunu belirtirken, AKP’nin bu konuda yaptığı bir simülasyonda aynı oyu alsa bile daha çok vekil çıkardığı görülmüştü.