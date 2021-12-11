Beş yeni turistik ekspres geliyormuş

Pandemi döneminde ara verilen turistik Doğu Ekspresi yola çıkmaya hazırlanırken beş turistik ekspresin daha devreye gireceği belirtiliyor.

Fotoğraflar: DHA

Türkiye Gazetesi’nden Cevdet Fırat Aydoğmuş’un haberine göre Toros, Ege, Pamukkale, Van Gölü ve Güney Kurtalan ekspreslerinde yataklı vagonlar hazırlanarak Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu’nun turistik rotaları gezginlere sunulacak.

Otobüs turlarının ekspreslere entegre edilmesiyle birlikte, Pamukkale Travertenleri, Konya Mevlâna Müzesi ve Çatalhöyük, Van Gölü ve Akdamar Kilisesi, Şanlıurfa Göbeklitepe ve Balıklı Göl, Mardin Evleri ve Dara Antik Kenti, Diyarbakır Ulucami ve Meryem Ana Kilisesi, turistik rotalara dâhil olacak.

Öte yandan, Turistik Doğu Ekspresi’nin yeniden yola çıkması için geri sayım başladı. Ankara-Kars hattındaki ilk turistik Doğu Ekspresi, Ankara’dan 15 Aralık Çarşamba, Kars’tan ise 17 Aralık Cuma günü hareket edecek. Seferler haftada iki defa karşılıklı olarak gerçekleştirilecek.

Ankara’dan saat 15:55’te, Kars’tan 22:20’de hareket edecek Turistik Doğu Ekspresi’nin sefer ve vagon sayısı yolcu talebi doğrultusunda belirlenirken, tren sadece yataklı ve yemekli vagonlardan oluşuyor.