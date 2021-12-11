Prof. Müftüoğlu yanıtladı: Omicron ne kadar tehlikeli?

İç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, corona virüsünde yeni tespit edilen Omicron varyantının diğer güçlü varyant Delta’dan daha fazla tartışılacağını belirtti.

Hürriyet yazarı Müftüoğlu, köşesinde “Omicron ne kadar tehlikeli” sorusunu yanıtladı.

İlk kez 24 Kasım’da Güney Afrika’da tespit edilen ‘B.1.1.529‘ varyantına Dünya Sağlık Örgütü Omicron adını vermişti.

En az 50 mutasyona sahip varyantta mutasyonların 30’dan fazlasının virüsün spike proteininde (virüsün hücrelere tutunmasını sağlayan yapı) meydana gelmiş olması, daha bulaştırıcı ve aşının etkisini azaltma potansiyeline sahip olabileceği endişelerini yaratmıştı.

Omicron konusunda belirsizliğin sürdüğünü ifade eden Müftüoğlu şunları kaydetti: “Omikron vakalarının verilerini izleyen bazı uzmanlar, bu yeni varyantın, virüsün gidişini, pandeminin sonlanma sürecini hızlandırabileceğini düşünüyor. Yine aynı uzmanlar bu yeni varyantın korkulduğu kadar tehlikeli olmadığını, dahası ‘ağır hastalığa’ yol açma ihtimalinin daha önceki varyantlara oranla daha düşük kaldığını da ileri sürüyor. Biraz daha ileri gidip, bu yeni varyantta oluşan değişiklikler sayesinde virüsten kurtuluşumuzun kolaylaşacağını düşünenler bile var. Kısacası geçen hafta yazdığım ihtimal -Omikron’un bir ‘yeni yıl hediyesi’ olma ihtimali- son günlerde daha sık konuşuluyor, muhtemelen de geçtiğimiz haftaya oranla daha çok kabul görüyor. Ama elimizdeki bilgiler yeterli değil ve ileri sürülen fikirler şimdilik sadece varsayımdan ibaret.”