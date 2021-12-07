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Yaramazlara biraz batar!

DSÖ: Aşı zorunluluğu son çare

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge Covid-19’la mücadelede aşı zorunluğunun son çare olduğunu söyledi.

Avrupa’da, Almanya dahil sayısı giderek artan pek çok ülke zorunlu Covid-19 aşısını tartışıyor. Son olarak Avusturya 1 Şubat 2022’den itibaren aşıyı zorunlu tutacağını duyurmuş, karar protestolara neden olmuştu.


Direktör Kluge aşı zorunluğunun son çare olduğunu vurgulayarak “Ancak aşılanmayı artırmak için bütün uygun seçenekler tükendiğinde başvurulmalı” dedi.

Halkın yetkililere güveninin hesaba katılması gerektiğini beliriten DSÖ direktörü, bir toplumda kabul gören yöntemin bir başkasında etkili olmayabileceğini de sözlerine ekledi.

Endonezya, Mikronezya ve Türkmenistan tüm yetişkinler için aşı zorunluluğu getirilen ülkelerden. Yunanistan ise önümüzdeki aydan itibaren 60 yaş üstündekilere aşının zorunlu olacağını duyurmuştu.

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