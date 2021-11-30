Yunanistan’da 60 yaş üstüne aşı zorunluluğu: Yaptırmayana para cezası var

Yunanistan’da 60 yaş üzerindekiler için Covid-19 aşısı zorunlu olacak.

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Yetkililer 60 yaş üstünde olup aşısının yaptırmayana 16 Ocak’tan itibaren her ay 100 avro (1485 lira) para cezası uygulanacağını belirtti.

11 milyon nüfuslu ülkede her iki doz aşısını da tamamlayanların oranı yüzde 63.

Zorunlu aşı uygulamasını duyuran Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, “Çablarımızı vatandaşlarımızı korumaya odaklıyoruz. Bu yüzden aşılanma zorunlu olacak” dedi.

Yunanistan’da bu ay vaka günlük sayıları, ortlama 6 binlerde seyrederek pandeminin başından beri en yüksek seviyeyi gördü. Toplam vaka sayısının 931 bin 183’ü bulduğu ülkede can kaybı 18 binin üzerinde.

Bu ay aşısızların restoran, müze, sinema, spor salonu gibi kapalı yerlere girişi, negatif test sunma durumunda dahi yasaklanmıştı.