EMA: Aşıları Omicron’a karşı düzenlemeye başlamak için henüz erken

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), mevcut aşıların yeni varyant Omicron’a karşı yeniden düzenlenmesi gerektiği konusunda kesin kanıya varmak için henüz yeterli bilgi bulunmadığını bildirdi.

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EMA’nın aşı stratejisinden sorumlu yetkilisi Marco Cavaleri, Omicron varyantının Britanya ve Danimarka gibi bazı ülkelerde Delta yerine baskın varyant olup olmayacağını henüz kestiremediklerini söyledi. Cavaleri’nin açıklamaları şöyle: “Bazı ülkelerde Noel bayramına kadar Omicron varyantının, Delta’nın yerini alıp almayacağını henüz bilmiyoruz. Olabilir ama henüz bu konuda emin değiliz.”

İlk bulgulara göre, Omicron varyantının daha bulaşıcı olduğunu, ancak daha hafif hastalığa yol açtığını söyleyen Cavaleri, virüsün etkisiyle ilgili kesin kanıya varmak için daha fazla veriye ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Aşıların Omicron’a etkisi

Cavaleri, mevcut aşıların Omicron’a karşı etkin olup olmadığı konusunda da kesin kanı için daha fazla zaman ve veriye ihtiyaç duyduklarını bildirdi. Aşı üreticilerinin, bu konudaki çalışmaların sonuçlarını EMA ile paylaşmaları gerektiğini kaydeden Cavaleri, firmalarla Omicron’a karşı üretilecek olası bir aşı hakkında temasta olduklarını dile getirdi.

Cavaleri şöyle devam etti: “Ancak aşıların kompozisyonunu değiştirmek gerektiği konusunda kesin kanıya varmak için henüz erken.”

EMA yetkilisi Cavaleri, Omicron’un baskın varyant olup olmayacağına bakılmaksızın aşıların bu varyanta karşı etkin olmasını sağlamak için çalışma yapılması gerektiğini belirtti.

Pfizer ile BioNTech firmaları, Covid-19 aşılarının hatırlatıcı üçüncü dozunun Omicron varyantına karşı etkili olacağını, gerekirse sadece Omicron varyantına yönelik bir aşıyı da Mart 2022’ye kadar hazır edebileceklerini duyurmuştu.

Novavax aşısına onay yolda

Cavaleri, ABD firması Novavax tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının AB’de kullanımına yıl sonundan önce onay verebileceklerinin işaretini de verdi. Novavax aşısı AB’de onay alırsa Birlik içinde Covid-19’a karşı kullanılabilen beşinci aşı olacak. AB’de şu ana kadar kullanımına onay verilen aşılar BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson firmaları tarafından üretiliyor.