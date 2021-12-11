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Yaramazlara biraz batar!

TÜRGEV, bedelsiz aldığı binanın alt katını börekçiye kiralamış

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’na (TÜRGEV) eğitim amaçlı bedelsiz tahsis edilen bir binanın alt katının börekçiye kiralanması tartışmalara neden oldu.

Fotoğraf: Twitter

CHP ve İYİ Parti’nin itirazlarına rağmen bina, geçen yıl şubat ayında AKP’li Tevfik Göksu’nun yönettiği Esenler Belediyesi tarafından, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetiminde yer aldığı TÜRGEV’e 25 yıllığına bedelsiz olarak kiralanmıştı.


Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre TÜRGEV Esenler’in kıymetli bir noktasında bulunan binanın giriş katını ‘Namlı Sarıyer Börekçisi’ne kiraya verdi.

Belediye meclisinde gündem dışı söz olan CHP’li üye Kemal Şahin, söz konusu durum için şu yorumda bulundu: “Esenler Belediyesi, taşınmazını yandaş TÜRGEV’e bedelsiz olarak ve 25 yıllığına verdi. TÜRGEV de öğrenci yurdunu Sarıyer Börekçisi yaptı.”

Binanın amacı dışında kullanıldığını ve TÜRGEV’in binadan 50 bin lira aylık kira aldığını söyleyen Şahin, eleştirilerini şöyle sürdürdü: “Tevfik Göksu’nun amacı yandaşa kaynak sağlamak mı? Yoksa vatandaşın size güveni kalmadığı, gençlerin bu gibi vakıflarda bulunmak istemediğinden öğrenci bulamayıp, börek işine mi başladınız? Eğitimden uzak, çıkarcı bir anlayış gözler önündedir.”

Esenler Belediye Başkanı Göksu, ekim ayında belediye meclisinde yaptığı bir konuşmada “TÜRGEV’e, TÜGVA’ya, Ensar’a ve İlim Yayma Cemiyeti’ne çatlasanız da patlasanız da destek vermeye devam edeceğiz” demişti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldikten sonra, önceki dönemlerde bu tür vakıflara yapılan tahsisleri iptal etmişti.

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