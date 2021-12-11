Diken

Yaramazlara biraz batar!

Alperen Şengün’den kariyer rekoru

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) yedi maçtır yenilmeyen Houston Rockets, kendi evinde Milwaukee Bucks’a 123-114 mağlup oldu.

Houston Rockets’ta 15 dakika 54 saniye süre alan milli basketbolcu Alperen Şengün, 15 sayı, 5 ribauntluk performansıyla kariyer rekoru kırdı.


Fotoğraf: Diken

Rockets’ta ayrıca Garrison Mathews 23 sayıyla takımının en skoreri olurken, 21 sayı, 13 ribauntla Christian Wood ‘double double‘ yaptı.

Milwaukee Bucks’ın all-star yıldızı Giannis Antetokounmpo ise 41 sayı, 17 ribaunt ve 5 asistle maçın yıldızı oldu.

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