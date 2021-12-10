NBA ekiplerinden Los Angeles Lakers’ın all star oyuncusu LeBron James, kariyerinin 100. ‘triple double’ını yaptı.

36 yaşındaki James, NBA tarihinde Russell Westbrook, Oscar Robertson, Magic Johnson ve Jason Kidd’in ardından bu başarıya ulaşan beşinci isim oldu.

Los Angeles Lakers’ın deplasmanda Memphis Grizzlies’a konuk olduğu maçta 20 sayı, 10 ribaunt, 11 asistle oynayan Lebron, 108-95’lik mağlubiyete ise engel olamadı.

17 kez All-Star olan James, 27 sayı, 7.4 ribaund ve 7.4 asistlik kariyer ortalamalarına sahip.