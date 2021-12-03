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Yaramazlara biraz batar!

NBA tarihinin en farklı galibiyeti Memphis Grizzlies’tan

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Memphis Grizzlies, Oklahoma City Thunder’ı 73 sayılık farkla yenerek NBA rekoru kırdı.

Fotoğraf: Reuters

Thunder’ın 73 sayılık tarihi mağlubiyeti, Cleveland Cavaliers’a karşı 17 Aralık 1991’de oynanan maçta Miami Heat’in uğradığı 68 sayılık farkın (148-80) yerini aldı.


Grizzlies’da Jaren Jackson, 27 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.

Oklahoma City Thunder şubat ayında da evinde 57 sayılık bir yenilgi almıştı ve Indiana Pacers’a 152-95 mağlup olmuştu.

Suns, kulüp rekoru kırdı

Detroit Pistons’ı 114-103 yenen Phoenix Suns ise 18 maçlık galibiyet serisi ile kulüp rekoru kırdı.

Detroit Pistons’da Jerami Grant’ın 34 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. Cameron Johnson ve Cameron Payne, 19’ar sayı ile Suns’da maçın en skorer oyuncuları oldu.

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