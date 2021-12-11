Ameliyatlar durmuştu: Koca’dan tıbbi cihaz üreticilerine 3 milyar lira ödeme talimatı

MESUDE ERŞAN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tıbbi cihaz sektörü üreticileriyle görüşerek geçmiş dönem alacaklarına istinaden 3 milyar lira ödeme emrini imzaladı. Bunun 920 milyon lirası ortopedi ve beyin cerrahisi malzemeleri üreten firmalara ödendi. Firmalar hastanelere malzemeye yollamaya başladı.

Diken, 7 Aralık’ta yaklaşık iki yıldır kamu alacaklarında ciddi sıkıntılar yaşayan tıbbi cihaz sektörü temsilcilerinin, Sağlık ve Hazine ve Maliye bakanlıkları ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) malzeme taleplerini karşılamayacağını bildirdiğini duyurmuştu. Bu, kamu hastanelerinde yapılan pek çok ameliyatın durabileceği anlamına geliyordu.

8 Aralık’ta tıbbi malzeme üreticilerini temsil eden beş dernekten sekiz temsilciyle makamında bir araya gelen Koca’nın, görüşmede, sektöre toplam 3 milyar lira için ödeme emrini imzaladığı ortaya çıktı.

Bunun üzerine ortopedi ve beyin cerrahisi malzeme üreticilerine olan 920 milyon liralık borç ödemesi için hastanelere talimat gitti. Devlet Malzeme Ofisi (DMO) üzerinden alınan malzemeler için de sektöre 1 milyar lira ödendi. 1 milyar liralık tutar da önümüzdeki hafta verilecek.

Görüşmede, geri kalan alacaklar için 25 Aralık’ta ödeme takvimi belirlemek için yeniden bir araya gelme kararı da alındı. Bu tarihten itibaren beş aylık bir plan dahilinde ödemelere devam edilecek.

Sadece nefes aldık

Bakanla görüşen sektör temsilcilerinden Ortopedik Malzeme Üreticileri ve İmalatçıları Derneği Başkanı Adem Uyanık, dün itibariyle hastanelere para gönderildiğini söyledi. Uyanık, sektörün de bunun üzerine malzeme vermeye başladığını belirtti.

Sadece ortopedi ve beyin cerrahisi tıbbi malzeme üreticilerinin 1 milyar lira alacağı olduğunu belirten Uyanık, şöyle konuştu: “Su altındaydık, suyun üzerinde kafamızı çıkardık. Boğulmamak için nefes aldık sadece. Ayın 25’inden sonra bir mutabakata varılırsa sektörün biraz daha yaşama şansı var. Biz stratejik ve yüksek teknolojik bir sektörüz. Tedarikimizin sekteye uğramaması lazım. Biz sekteye uğrarsak, tedavide ciddi sıkıntılar olur.”

Toplam borç 12 milyar liraya ulaştı

Ortopedi ve Omurga Cerrahisi Tıbbi Malzeme İmalatçıları, İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği (ORDER) Yönetim Kurulu Üyesi Erkin Delikanlı, sektörün kamudan alacaklarının 12 milyar lirayı bulduğunu ve geçmiş 18 ayda ödeme yapılmadığını hatırlattı.

Delikanlı son ödemeyi şöyle yorumladı: “Bu ödemeler dönem faizlerine, birikmiş personel maaşlarına, banka kredilerine giderecek. Yani endüstriye sadece nefes aldırıldı. Geçici olarak, yoğun bakımdan çıkardı. Ama sektörü yeniden yoğun bakıma alacak. Biz sayın bakandan, bizi taburcu etmesini bekliyoruz.”

Delikanlı, tıbbi cihaz fiyatlarının ekonomik koşullara uygun olarak sürekli güncellenmesi ve alım garantileri verilmesi gerektiğini söyledi. Pahalı, orta-yüksek teknoloji ürünleri ürettiklerini belirten Delikanlı, “İnsan sağlığı ile doğrudan ilişkili teknolojiler bunlar. Sadece belgelendirmek için çok ciddi paralar ödenemiyor. Bunlar göz ardı edilmemeli” dedi.