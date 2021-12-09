TTB: Medikal malzeme sorunu özel ve tıp fakültesi hastanelerine de yayılabilir

Türk Tabipleri Birliği (TTB), ameliyatlar için malzeme bulamama sorununun kamunun yanı sıra özel ve tıp fakültesi hastanelerine sıçrayabileceğini bildirdi.

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Tıbbi cihaz sektörü temsilcileri, 2 Aralık’ta SGK’ya verdikleri dilekçede döviz kurunun yükselmesi nedeniyle, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatlarının güncelliğini yitirdiğini, yüzde 112 artırılması gerektiğini ve firmalara ödemelerin 60 gün vadeyle yapılmasını talep etmişti.

Birçok kamu hastanesinde beyin-sinir ve ortopedi ameliyatlarının ertelenmeye başladığı açıklanmıştı.

‘Diğer hastanelere yayılabilir’

TTB, kamu hastanelerinde ortez, protez, kalp pili ve balon gibi dışarıdan alınan her türlü malzemenin temininde sorunlar yaşanması nedeniyle acil ya da planlamış ameliyatların yapılamadığını bildirdi.

Açıklamada, “Ayrıca ek malzeme gereken hastaların ameliyatında büyük sıkıntılar yaşanacaktır. Sorun, kamunun yanı sıra özel ve tıp fakülteleri hastanelerinde de birçok branş için benzer şekilde artarak yayılacaktır. Sorunlar çözülmediği takdirde yakın bir tarihte ilaçlarda da aynı sorunun yaşanması kaçınılmaz” dendi.

Hastaların hayati tehlikesi var

Malzeme eksikliği ve teminindeki sıkıntıların büyük ve nitelikli ameliyatların yapılmasına engel olacağının belirtildiği açıklamada şu görüşler yer aldı: “Geldiğimiz aşamada hastaların hayati tehlikesi söz konusudur. Hayati tehlikenin nedeni, toplum sağlığını geri plana iterek kâr ve sermaye birikimini önceleyen sağlık politikalarıdır. Bugün geçmiş olsun dediğimiz hastalarımıza yarın ‘Başınız sağ olsun’ dememek için bu politikalardan vazgeçilmeli, toplumcu sağlık anlayışıyla bu alan yeniden inşa edilmelidir.”