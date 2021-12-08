TTB yöneticisi: Beyin-sinir cerrahi ve ortopedi ameliyatları durdu

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İkinci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, tüm Türkiye’de medikal malzeme sorunu nedeniyle bazı ameliyatların yapılamadığını açıkladı.

Yaklaşık iki yıldır kamu alacaklarında ciddi sıkıntılar yaşayan tıbbi cihaz sektörü temsilcileri, Sağlık ve Hazine bakanlıkları ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) malzeme taleplerini karşılamayacağını bildirmişti.

Halk TV’den Hava Asal’a konuşan Ökten, pazartesi gününden beri ameliyatlarda kullanılan tıbbi malzemeleri temin edemediklerini, bu nedenle ameliyatların yapılamadığını belirterek bu sorunun tüm ülkede yaşandığını söyledi.

Doçent, “İstanbul’da, Kars’ta, Antalya’da, Sinop’ta, yani 81 ilin hepsinde beyin ve sinir cerrahi ile ortopedi ameliyatları durdu” dedi.

TTB yöneticisi, firmaların malzeme vermemesi nedeniyle acil ya da normal hastaları ameliyat edemediklerini, bazı hastaların hayati tehlikelerinin bulunduğunu belirterek şöyle devam etti: “Dolarla gelen malzemelere Sağlık Bakanlığı ve SGK, kuru 4 lira olarak belirliyormuş. Dolar bugün oldu 14 lira… Bir de ameliyat malzemesi veren firma bu 4 lirayı da bir yıla yakın sürede tahsil ediyormuş. Bu nedenle çalıştığımız çoğu firma ya kapandı ya da bize malzeme vermiyor. Yani sosyal medyada dolaşan ‘Medikal firmalar Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlara malzeme vermiyor’ sözü doğru. İki ay sonrada ilaç krizi yaşanacak. Sağlık alanında çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz.”

‘Malzemelerim muadili yok’

Adana Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği’nde eğitim sorumlusu olarak çalışan Ökten, kendi hastanesinden bir örnek de anlattı: “Kendi bölümümden örnek vermem gerekirse benim uzmanlık alanım beyin ve sinir cerrahisi. Skolyoz ameliyatı, omurga kırığı ve ya eğriliği ameliyatı yapıyoruz. Biz ameliyatta sipral implat dediğimiz vidalar veya başka malzemeler kullanıyoruz. Bu malzemelerin muadili yok. Bu malzemeleri de bize firmalar veriyor. Ama şu an medikal malzemeleri vermedikleri için ameliyatları yapamıyoruz. Omurga kırığı olan bir hastayı şu an ameliyat edemiyoruz. Ortopedi de böyle bir durum var. Hastaların hayati tehlikesi bulunmakta. Nereye kadar ameliyat olmadan duracak orasını da Allah bilir.

Bu durumu hastanelerin idarecileri de bakanlık yetkilileri de biliyor. Herkes biliyor. Bakın ameliyatlar gerçekten durdu. Bizim bir depomuz yok, elimizde yedek malzememiz yok. Ameliyat sırasında ve ya kısa süre öncesinde malzemeci aranıyor. Hasta yakınlarına malzeme listeleri imzalatılıyor ve öyle alınıyor. Önceden alınıp bekletilmiyor. Bir trafik kazası olsa ve hasta ameliyat olması gerekse yok olamıyor. Durum kısaca bu. Hastalarımıza ‘Geçmiş olsun’ diyelim ‘Başınız sağ olsun’ demek istemiyorum.”