AKP’de yeni ‘pudra şekeri’ vakası

AKP Yozgat Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç’ın kokain kullanmış halde çekilmiş görüntüsü nedeniyle istifa ettiği öne sürüldü.

İsmail Saymaz’ın Halk TV’de yayınlanan haberindeki görüntüde, Kılıç’ın koltuğunda sızmış halde uyuduğu görülüyor.

Görüntüyü çeken kişi, çekmecedeki kokain ve tartıyı gösteriyor. Masada pipo benzeri bir alet de görülüyor.

Haberde Kılıç’ın önceki akşam Facebook’tan duyurduğu istifasının da bu videoyla ilişkili olduğu öne sürüldü.

Kılıç’ın istifa mesajında şunlar yazılı: “İşlerimin yoğunluğu dolayısıyla istifa ediyorum. Her daim liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’a ve partimize bağlılığım devam edecektir.”

Haberde Saymaz’ın Kılıç’ı aradığı ancak yanıt gelmediği, WhatsApp üzerinden ulaşılan Kılıç’ın konuşmayacağını söylediği, “Üstü örtülü şantaj yapıyorsunuz” diye uyardığı ifade edildi.

AK Parti'de bir pudra şekeri skandalı daha | #video



İsmail Saymaz haberi…@ismailsaymaz — Halk TV (@halktvcomtr) December 11, 2021

Kılıç’la Saymaz arasında geçtiği kaydedilen mesajlaşma şöyle:

İsmail Saymaz: Kürşat bey merhaba. Ben, gazeteci İsmail Saymaz. Size ulaşmaya çalışıyorum. Aradım, ulaşamadım. Dönerseniz sevinirim. Kürşat bey? Hakkınızda bir haber yapacağız, size bu yüzden ulaşmak istiyoruz. Cevap hakkınızı kullanırsanız sizin için yararlı olur. Dönmenizi bekliyoruz.

Kürşat Kılıç: Kardeş, haber yapılmasını istemiyorum. Teşekkür ederim ilginize.

İsmail Saymaz: Elimizde bir görüntü var. Sizin de bilginiz dahilinde diye biliyorum. Bu hadiseyi soracağız.

Kürşat Kılıç: Ben savcılığa anlatacağım.

İsmail Saymaz: Konuşmak istemiyor musunuz?

Kürşat Kılıç: Mesele hukukidir. Süreci var. Tavsiyem…

İsmail Saymaz: Bu uyuşturucu poşeti, hassas tartı ve masadaki piponun açıklaması nedir? Yanıt hakkınızı kullanırsanız size faydası olur.

Kürşat Kılıç: Ben kullanmayacağım. Üstü örtülü şantaj yapıyorsunuz.

İsmail Saymaz: Yanıt hakkınızı sormak için şu saate kadar bekledik.

Kürşat Kılıç: Bunun cevabını yargıya verirsiniz.

İsmail Saymaz: Takdir sizin.

Kürşat Kılıç: Gazeteci WhatsApp yoluyla sormaz. Basın kartınızı takdim etmediniz.

İsmail Saymaz: Aradım, açmıyorsunuz.

Kürşat Kılıç: Çok büyük suç işliyorsunuz, şu an. Eğer bu görüntü, bu saatten sonra ortaya çıkarsa sizden bilirim. Numarayı savcılığa vereceğim.

İsmail Saymaz: Peki, takdir sizin.

Daha önce de Kürşat Ayvatoğlu adlı AKP genel merkezinde çalışanının kokain içtiği ortaya çıkmıştı. Ayvatoğlu gözaltına alınmış ve kendisini “Kokain değil, pudra şekeriydi” sözleriyle savunmuştu. Savunmasından sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ayvatoğlu kamuoyunun yoğun tepkisi üzerine tekrar gözaltına alınmış ve bu kez ifadesinden kokain kullandığını itiraf etmişti.