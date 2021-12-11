Kılıçdaroğlu, iktidarlarının ilk altı ayında atılacak ‘özgürlük adımları’nı açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldikten sonraki ilk altı ay içerisinde atacakları adımları açıkladı.

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CHP lideri daha önce kadınlar ve gençler için iktidara gelince uygulamaya geçirecekleri politikaları açıklamıştı.

Partisinin genel merkezinde çektiği videoyu Twitter üzerinden paylaşan Kılıçdaroğlu, gönderisinde şunları kaydetti: “Türkiye farklılıklarından ve özgürlüklerinden korkan değil, ‘farklılıklarını ve özgürlüklerini kutlayan’ bir ülke haline gelecek. Bu videomda iktidarımızın ilk altı ayında atacağımız özgürlük adımlarını açıklıyorum. Biraz uzun ama önemli:) Milletimizi şahit olmaya davet ediyorum…”

CHP lideri videoda, “İktidarlar bu ülkede birbirlerinin özgürlüklerini kısıtladı, birbirlerini ezdi, hep beraber el ele yaptık bu hataları. Oysa insan özgürlükleri basittir ve kolay anlaşılı konulardır, biz anlamak istemedik, hayatımın bu noktasında zannedersem artık anlıyorum” ifadelerini kullandı.

Buna göre Kılıçdaroğlu, özgürlükler alanında atılacak ilk altı adımı şöyle sıraladı:

İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu; İnsan Hakları, Eşitlik ve Özgürlük Kurumu adıyla yeniden yapılandırılacak. Bu kurum toplumsal ayrımcılık, ötekileştirme, kötü muamele başta olmak üzere, tüm insan hakkı ihlalleriyle mücadele edecek. Tüm kurum ve kuruluşların uygulamaları, insan hakları çerçevesinde denetlenecek. Kurum, herkes için eşit hak ve fırsatları teşvik edecek, gerekli hallerde yaptırım uygulayacak. Bu kuruma tahsis edeceğim bina için gözüme saray hükumetinin propaganda aygıtı olan İletişim Başkanlığı’nın binasını kestirdim. Aramızda kalsın… İktidarımızda devlet hiçbir siyasi partinin propagandasına alet olamayacağı için, o ucube propaganda aygıtına da ihtiyaç kalmayacak.

‘AYM ve AİHM kararlarına uyulacak’

Devlet adaletle yönetilecek, hiçbir yurttaşın özgürlüğüne müdahale edilmeyecek. Bu çerçevede fikir ve ifade özgürlüğü, inanç, yaşam tarzı özgürlüğü vb. tüm özgürlükler herkes için güvence altına alınacak. Örneğin ifade özgürlüğü, kamu otoritesinin müdahalesi olmaksızın, bilgi ve fikir alma özgürlüğünü de kapsayacak. İfade hakkı özgürlüğü ihlal edilen herkes, ihlali yapılanların kimliğine ve sıfatına bakılmaksızın yargıya başvurma hakkına sahip olacak. İfade özgürlüğünü kullanmış ve bu yüzden yargılanan herkesin yargılanması durdurlacak. İfade ve fikir özgürlüğünden ceza alanların kayıpları tazmin ve telafi edilecek.

Barış akademisyenleri, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hak ihlali kararı verdiği tüm vatandaşlarımız iş başı yapacak. AYM ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları neyi zorunlu kılıyorsa o doğrultuda hareket edilecek. Karar, tahliyeyi gerekiyorsa tahliye gerçekleşecek; yeniden yargılamayı gerektiriyorsa yeniden yargılama süreci başlatılacak.

‘Tüm yaşam tarzları güvence altına alınacak’

Birey olma özgürlüğü ve güvenlik hakkı sağlanacak. Tüm yaşam tarzları güvence altına alınacak. Geçmişte devletin bireysel hak ve özgürlüklere müdahalesine maruz kalmış vatandaşlarımın mağduriyetleri aralarında tazminat seçeneği de olacak şekilde giderilecek. Yani devlet vatandaşıyla helalleşecek, açık yaralar kapatılacak. Herkesin hayatını eşit haklarla ve özgürce yaşacağı bir Türkiye olacak.

‘Sorulamayacak sorular kanunu çıkartılacak’

Sorulamayacak sorular kanunu çıkartılacak. Özgürlükler güçlendirilecek. Kamu ve özel sektör işe alımında her türlü ayrımcılığın önüne geçilecek. İşveren tarafından sorulamayacak ve bireyin beyan etmek zorunda olmadığı unsurlar, bu kanunda net şekilde tanımlanacak. Soranlar, kanuna aykırı hareket ettikleri gerekçesi ile cezalandırılacak. Basit bir örnek vereyim; kadınlara evlilik ya da doğum planları sorulamayacak.

‘Devlet sırrı kavramı, evrensel kriterlere uygun olacak’

Bilgiye erişim ilkeleri özgürlükler bağlamında netleştirilecek. Vatandaş denetimi mekanizması tesis edilecek. Vatandaşın devleti denetleme özgürlüğü uygulamaya konulacak. Devlet sırrı kavramı, evrensel kriterlere uygun olacak. Devlet sırrı kapsamına giren konular dışında bilgiye erişimin önündeki tüm engeller kaldırılacak. Kamusal bilgiye açık erişim doğrultusunda kağımsız medya kurumlarının yanı sıra kamuoyuna da resmi kayıtlarına erişim hakkı verilecek.

‘Kimlik, etnik köken, din, engellilik, cinsel yönelim veya yaş nedeniyle kimse kısıtlanmayacak’

Adil devlet, yurttaşların hak ve özgürlüklerini kısıtlamayacak. Yasalar ve diğer tüm düzenlemeler, herhangi bir vatandaşı; kimlik, etnik köken, din, engellilik, cinsel yönelim veya yaş özellikleri nedeniyle dezavantajlı duruma düşürmeyecek şekilde hayata geçirilecek. Şimdi troller bunun üzerinden yürümeye çalışacaklar. Varsın yürüsünler, aynen öyle yapacağız. Adil bir devlet, evlatlarını ayırmaz.