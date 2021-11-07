Kılıçdaroğlu: İktidara geldiğimizde HPV aşısı ücretsiz olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde, rahim ağzı kanserini önleyen HPV aşısı da dahil olmak üzere kadınlar için tüm önleyici sağlık harcamalarının ücretsiz olacağını kaydetti.

Fotoğraf: Reuters

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı videoda kadınlara yönelik altı vaadini sıraladı.

CHP lideri, tweet’inde şu ifadeleri kullandı: “İktidarımızın ilk altı ayında gençler için telafi edeceklerimizi özetlemiştim. Şimdi sıra, kadınlar için atacağımız hızlı adımları duyurmaya geldi. Bu videoda ilk altı ay içinde kadınlara yönelik hayata geçireceğimiz çözümleri açıklıyorum, milletimizi de şahit olmaya davet ediyorum.”

İktidarımızın ilk 6 ayında gençler için telafi edeceklerimizi özetlemiştim. Şimdi sıra, kadınlar için atacağımız hızlı adımları duyurmaya geldi. Bu videoda ilk 6 ay içinde kadınlara yönelik hayata geçireceğimiz çözümleri açıklıyorum, milletimizi de şahit olmaya davet ediyorum. pic.twitter.com/yUubxxZ4FC — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 7, 2021

Kılıçdaroğlu’nun videosundaki vaatleri ise şöyle:

* İktidarımızın ilk haftasında İstanbul Sözleşmesi’ni yürürlüğe koyacağız. Kadına şiddet davalarına bakan özel yetkili mahkemeler ve Yargıtay’da ayrı bir ceza dairesi kurulacak. Tüm savcı, hakim ve adli kurumlarda çalışanlar bu konuda özel eğitim alacak.

* Her polis karakolunda ev içi şiddet konusunda eğitim almış ekipler bulunacak. İçlerinden en az biri kadın olacak. Şiddete bildiriminin aile hekimleri tarafından yapılması için polis ve aile hekimleri arasında iletişim kanalı oluşması sağlanacak.

* Kadınlara şiddet uygulayan şahıslara indirimsiz şekilde hukuki yaptırımlar uygulanacak.

* Kadına iş yerinde uygulanan ayrımcılağa da ilk altı ayda net adımlar atacağız. İşte veya evde her nerede olursa olsun kadına uygulanan fiziki şiddet gibi psikolojik ekonomik şiddet de aynı kapsamda suç sayılacak. Umuyorum ki artık kadınlar adaleti ve güvenliği sosyal medyada aramak zorunda kalmayacak.

‘Ev kadınlarının sosyal güvence meselesini ilk altı ayda çözeceğim’

* 1971 yılından bu yana Türkiye’nin taahhüt ettiği ama yasalaştıramadığı aile destekleri sigortasının yasalaştırılmasını ilk altı ayda sağlayacağım. Evet, ilk altı ayda ev kadınlığını kanuni iş tanımına dahil edeceğiz. Çalışmayan kadınların sosyal haklarını güvence altına alacağız.

* Hane geliri asgari ücretin altında olan haneler için aile destekleri sigortasından mali destek sağlanacak. Önce hanedeki kadın adına bankada bir hesap açılacak. Sonra da para o kadının banka hesabına yatmaya devam edecek. Ev kadınları güçlendikçe aileler güçlenecek.

* Önemli bir hedefimiz de çalışmak isteyen ev kadınlarına destek olmak. KOBİ’lerin yarı zamanlı kadın istihdamını artırmak için sloganımız: ‘Ev kadınlarına iş, eve aş’ olacak.

* Ev kadınlarını yarı veya tam zamanlı işe alan KOBİ’lerin vereceği maaş, ödeyeceği vergide devlet aile destekleri sigortası kapsamında destek verecek.

* Devlet memuriyetine ev kadınlarının da alınmasını teşvik edeceğim.

* Kamuda yönetim kademelerinde en az yüzde 35 kadın kotası uygulanmasını sağlayacağım.

‘Nafaka gerginliğini kesinlikle bitireceğim’

* Eşinden boşanan kadınlar için ‘Yeni başlangıçlar fonu’ oluşturacağım. Kadın ve erkek arasındaki nafaka gerginliğini kesinlikle bitireceğim.

* Boşanan kadınlara taşınma ve ev kurma desteği verilecek. Kadın çalışmıyorsa istihdama katılımı için belediyeler tarafından eğitim ve iş bulma desteği verilecek.

* Doğum iznine ayrılmış ve kanuni süre içinde işine dönememiş ve işinden ayrılmak zorunda kalmış kadınların, ileriki yıllarda yeniden iş hayatına dönmeleri halinde istihdam eden kurum ve kuruluşlara yönelik özel vergi teşvikini getireceğim.

* Türk kadınları iş hayatına dönmek istediğinde pozitif ayrımcılık uygulamalarından yararlanmış olacak.

‘HPV aşısı ve sağlık harcamaları ücretsiz olacak’

* Güçlü bir kadın sağlığı projesini başlatacağım. Kadınların sağlık, bakım ve hijyen konusundaki en büyük güvencesi devlet olacak.

* Ergenlik çağına giren kız çocuklarının sağlık harcamaları ücretsiz olacak.

* Rahim ağzı kanserini önleyen HPV aşısı da dahil olmak üzere tüm önleyici sağlık harcamaları ücretsiz olacak.

* Videomu buraya bırakıyorum. Söylediklerimi yapmaz isem hesabımı sorarsınız.