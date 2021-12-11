Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Barınamayanlar’ valilik engeline rağmen 12 Aralık’ta Ankara’da

Yetersiz yurt imkanları ve ev kiralarındaki artışı protesto eden üniversite öğrencilerinin başlattığı ‘Barınamıyoruz Hareketi’nin Ankara’daki eylemi valilik engeline rağmen gerçekleştirilecek.

Fotoğraf: Diken

Eylülde yüz yüze eğitimin başlamasıyla öğrenciler üniversitesinin bulunduğu şehirde yaşayacak yer arayışına başlamıştı.


İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye genelinde kiralar özellikle öğrencilerin rağbet gösterdiği semtlerde sene başına kıyasla iki kat artmıştı. Devlet yurtlarının sayısı yetersiz kalırken, özel yurt fiyatlarına yapılan zamlar da bazı öğrenciler için kalacak yer bulmayı neredeyse imkansız hale getirmişti

Yurt ve ev bulamayan, barınma sorununa dikkat çekmek isteyen öğrenciler ‘Barınamıyoruz Hareketi’ adıyla 19 Eylül’de sokakta yatma eylemi düzenlemeye başlamıştı.

Hareketin sosyal medya hesabından 12 Aralık’ta Ankara’da yapılacak eylem için çağrı yapılmış; valilik eyleme izin verilmeyeceğini duyurmuştu.

‘Bize, bu ülkenin gençlerine güvenin’

Hareketin Twitter hesabı üzerinden eylemin gerçekleştirileceği belirtilerek “Bu gece yola çıkıyoruz, yarın Ankara’dayız” diye yazıldı.

Barınamayanlar’ın açıklamasında şunlar kaydedildi:

“Sunduğunuz rezil geleceğin kölesi olmak dışında bir korku bilmiyoruz. Bu yüzden geri dönmüyoruz ve asılsız, baştan savma açıklamalarından da korkmuyoruz. Bu gece yola çıkıyor ve Ankara’ya gidiyoruz. Bize bu ülkenin gençleri olarak güvenin. Onlara insanca yaşayacak bir yer dahi bulamadığımız bu düzeni kabul edeceğimizi düşündükleri için ne kadar yanıldıklarını gösterelim. Bize, bu ülkenin gençlerine güvenin. Onlara insanca yaşayacak bir yer dahi bulamadığımız bu düzeni kabul edeceğimizi düşündükleri için ne kadar yanıldıklarını gösterelim.”

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