‘Barınamıyoruz’ eylemine polis müdahalesi

Yurt ve kiralık daire fiyatlarındaki artışa tepki olarak geceleri sokakta geçiren öğrencilerin eylemine polis müdahale etti.

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KYK’ya yerleşemeyen, özel yurtlara ve ‘fahiş kiralar’a gücü yetmeyen öğrenciler, ‘Barınamıyoruz Hareketi’ altında seslerini duyurabilmek için geceleri sokakta yatmaya başlamıştı.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve ‘Barınamıyoruz Hareketi’nin verdiği bilgiye göre hem İstanbul’da hem de İzmir’de gece saatlerinde polis eyleme müdahale etti.

Toplam gözaltı sayısının 80’i bulduğu belirtilirken, yalnızca İstanbul’da Kadıköy ilçesindeki Moda sahilinde gözaltına alınanların sayısı 50’yi geçti.

ÇHD, gözaltına alınanlara ‘2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ suçlaması yöneltildiğini belirtti.

İstanbul valiliği, kentteki eyleme dair şu bilgiyi verdi: “Kadıköy ilçemiz Moda-2 Parkı’nda dün akşam saat 21.30 sıralarında KYK Yurtlarını protesto etmek amacıyla toplanan, slogan atmak ve pankart açmak suretiyle gösteri yapan (36) kişiye, güvenlik güçlerimizce yasal olmayan eylemin sonlandırılması için uyarılarda bulunulmuştur. Gösteri yapan şahısların bu uyarılara riayet etmemesi nedeniyle (17) kadın, (11) erkek olmak üzere toplam (28) şahıs yakalanmıştır. Doktor raporları alınarak adli işlemleri tamamlanan şahıslar Cumhuriyet Savcısı talimatıyla serbest bırakılmışlardır.”