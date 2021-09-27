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Yaramazlara biraz batar!

Akşener’den ‘barınamayanlar’ı ‘sözde öğrenci’ olarak niteleyen Erdoğan’a tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ‘barınamayan’ öğrencileri ‘sözde öğrenci’ olarak niteleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a tepki gösterdi: “Sayın Erdoğan’la Haftanın Teröristi programına hoş geldiniz…”

Fotoğraflar: AA, Reuters

Türkiye’de bu yıl üniversitelerde eğitimin yüz yüze yapılacağının açıklanmasıyla birlikte kira fiyatlarında astronomik artışlar gözlemlenmiş, akabinde özel yurtların fiyatları da hızla artmıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, lisans ve ön lisans düzeyinde örgün eğitimde toplam 3 milyon 800 bin öğrenci bulunmasına rağmen Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) ait yurtlar da ancak 700 bin öğrenci barındırabildiğini belirtmişti.


KYK’ya yerleşemeyen, özel yurtlara ve fahiş kiralara gücü yetmeyen öğrenciler ise ‘Barınamıyoruz Hareketi’ altında seslerini duyurabilmek için geceleri sokakta yatmaya başlamıştı.

Söz konusu protestoyla ilgili daha önce de konuşan Erdoğan, şunları kaydetmişti: “Yurt kapasitesini tırmandıran bir iktidarız, hiç ilgisi alakası olmayan kişileri banklara yatırarak kampanyalar sürdürüyorlar. Yalan söylüyorsunuz, hayatınız yalan.”

Bugün kabine toplantısı sonrası konuşan cumhurbaşkanı, Türkiye’nin ‘dünyanın en fazla sayıda kamu yüksek öğrenim öğrenci yurduna ve yatağına sahip ülkesi’ olduğunu iddia ederek şunları söyledi: “Bazı park, bahçelerde bankların üzerinde yatanların bir kısmının öğrencilikle alakası yok, güya sözde öğrenci.”

Akşener, Twitter üzerinden Erdoğan’ın konuşmasındaki söz konusu kısmı paylaşarak şunları ifade etti: “Kendi öğrencine bakamayacaksın, yurt imkanı sağlayamayacaksın, sosyal devlet olamayacaksın ama suçlu öğrenci olacak öyle mi?”

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