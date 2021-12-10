Barınamayanlar Hareketi’nin Ankara’da düzenleyeceği eyleme valilik engeli

Yetersiz yurt imkanları ve ev kiralarındaki artışı protesto eden üniversite öğrencilerinin başlattığı ‘Barınamıyoruz Hareketi’nin Ankara’daki eylem çağrısı valilik engeline takıldı: Uygun görülmemiş.

Fotoğraf: Diken

Eylülde yüz yüze eğitimin başlamasıyla öğrenciler üniversitesinin bulunduğu şehirde yaşayacak yer arayışına başlamıştı.

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye genelinde kiralar özellikle öğrencilerin rağbet gösterdiği semtlerde sene başına kıyasla iki kat artmıştı. Devlet yurtlarının sayısı yetersiz kalırken, özel yurt fiyatlarına yapılan zamlar da bazı öğrenciler için kalacak yer bulmayı neredeyse imkansız hale getirmişti

Yurt ve ev bulamayan, barınma sorununa dikkat çekmek isteyen öğrenciler ‘Barınamıyoruz Hareketi’ adıyla 19 Eylül’de sokakta yatma eylemi düzenlemeye başlamıştı.

Hareketin sosyal medya hesabından 12 Aralık’ta Ankara’da yapılacak eylem için yapılmştı.

Ancak AnkaraValili eyleme izin vermeyeceğini duyurdu. AA’nın aktardığı açıklamada şöyle denildi: “Etkinlikler, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun 17’nci ve 22’nci maddeleri gereğince, ilimiz sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk görevinin ifası bakımlarından uygun görülmemiştir.“