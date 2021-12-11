Tom Holland: Erkeğin partnerinden uzun olması gerektiğini düşünmek aptalca

‘Spider-Man’i canlandıran Tom Holland, partneri Zendaya ile boy farkına dikkat çekilmesinden bıkmış görünüyor: “Erkeğin partnerinden uzun olması gerektiğini düşünmek aptalca!”

Fotoğraf: Sony Pictures

17 Aralık’ta gösterime girecek serinin yeni filmi ‘Spider-Man: No Way Home‘ hayranları tarafından heyecanla bekleniyor. Öyle ki biletler ön satışa çıktığında internet siteleri çökmüş, bilet almayı başaran fırsatçılar binlerce dolara satışa çıkarmıştı.

Holland gösterim öncesi verdiği bir söyleşide partneri Mary Jane’i canlandıran Zendaya’nın kendisinden uzun olmasının bir önemi olmadığını söyledi.

“Öncelikle benden o kadar da uzun değil” diyen Holland, boy farkının ilişkilerini etkileyeceğini düşünmenin aptal bir varsayım olduğunu söyledi.

Mary Jane rolü için deneme çekimine gelen her kadın oyuncu adayının kendisinden uzun olduğunu söyleyen Holland “Kabul edelim, ben kısayım, bu normal bir şey” dedi

Zendaya da partneriyle ayı fikirde olduğunu belirterek kendi annesinin de babasından uzun olduğunu, geçmişte bunun hiç farkında olmadığını, insanların boy farkını önemsediğini bilmediğini anlattı

Holland 172, sevgilisi Zendaya’nın boyu ise 177 cm.

Çift daha önce de katıldıkları bir programda durumla barışık olduğunu göstermişti. Çekimler sırasında kahraman örümcek adamın sevgisilini kurtarırken yüksekten atladıkları bir sahnede Zendaya’nın ayaklarının daha önce yere değdiğini gülerek anlatmışlardı.