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Spider-Man’den yeni fragman: Her evrenden ziyaretçisi var

Spider-Man serisinin son filminden yeni fragman yayınlandı.

Fotoğraf: Twitter

17 Aralık’ta gösterime girecek ‘Spider-Man: No Way Home‘da Marvel evreninden Dr. Strange örümcek adama eşlik ediyor.


Yeni filmde Peter Parker’ın örümcek adam olduğunun ifşa edilmesinin ardından yapılanlar farklı evrenlerden ziyaretçilerin dünyaya gelmesine neden oluyor. Örümcek adamın eski düşmanları Green Goblin ve Doctor Octopus gibi karakterlerinin de dahil olduğu filmde Tom Holland, Benedict Cumberbatch, Willem Dafoe, Zendaya, Jon Favreau rol alıyor.

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