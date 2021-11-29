‘Spider-Man: No Way Home’ biletleri satışa çıktı, siteler çöktü: 25 bin dolara satılık!

Spider-Man serisinin son filmi ‘No Way Home’un biletleri satışa çıkar çıkmaz aşırı talep nedeniyle internet siteleri çöktü. Filmin bileti için ebay’de 25 bin dolar (315 bin lira) talep eden bile var!

Fotoğraf: Twitter

17 Aralık’ta gösterime girecek filmin biletleri bu sabah erken saatlerde ABD ve Britanya’da internet üzerinden satışa çıkarılmıştı.

Yoğun talep nedeniyle bazı bilet satış siteleri çökerken Spider-Man hayranları bilet alamamaktan şikayet etti. Twitter’da bazı kullancılar uzun süre beklemesine rağmen bilet alamadığını belirtti.

Filmin biletleri birkaç saat içinde ebay’e düştü. Bilet için 200 ile 25 bin dolar arasında değişen ücret talep edildiği görüldü.

Fotoğraf: ebay

Filmin fragmanı 17 Kasım’da yayınlanmış ve merakla bekleyen hayranları arasında heyecan yaratmıştı.

Yeni filmde Peter Parker’ın örümcek adam olduğunun ifşa edilmesinin ardından yapılanlar farklı evrenlerden ziyaretçilerin dünyaya gelmesine neden oluyor. Örümcek adamın eski düşmanları Green Goblin ve Doctor Octopus gibi karakterlerinin de dahil olduğu filmde Tom Holland, Benedict Cumberbatch, Willem Dafoe, Zendaya, Jon Favreau rol alıyor.

Marvel evreninden bir başka karakter Dr. Strange’in de (Cumberbatch) örümcek adama eşlik etmesi filme ilgiyi artırdı.

Bazı hayranları filmde eski örümcek adamlar Tobey Maguire ve Andrew Garfield’ın da görüneceğini düşünüyor.