Trump’a ‘darbe planı’ sunulmuş

ABD’nin eski başkanı Donald Trump’a, koltuğu bırakmaması için acil durum ilan etmesi tavsiye edilen bir plan sunulmuş.
Trump, 3 Kasım 2020’deki seçimde koltuğu Joe Biden’a kaybetmişti. 6 Ocak 2021’de seçim sonuçlarının tescil edileceği oturum öncesinde Trump destekçileri ABD Kongresi’ni basmıştı. Biri polis beş kişi hayatını kaybetmişti.
‘Darbe planı’, Trump’ın özel kalem müdürlüğünü yürütmüş Mark Meadows’un söz konusu baskını soruşturan temsilciler meclisi özel komitesine verdiği ifadede çıktı. Meadows planın anlatıldığı sunumu komiteye iletti.
Plan genel olarak, Trump’ın koltukta kalabilmesi için elektronik oyları geçersiz sayıp olağanüstü hal ilan etmesini öngörüyor.
38 sayfalık sunum, Meadows’un, baskından bir gün önce, Trump ve destekçilerinin, Biden’ın başkanlığının tescilini durdurmaya çalışacağının farkında olduğunu gösteriyor.
‘Seçim Sahtekarlığı, Dış Müdahale ve 6 Ocak İçin Seçenekler‘ başlıklı sunumda, Trump’a başkanlığını bir daha sürdürebilmesi için komplolara dayalı birkaç tavsiyede bulunuluyor
Tavsiyeler arasında “Çin seçim sistemimizin kontrolünü ele geçirdi” gibi bir iddianın ortaya atılması da var.