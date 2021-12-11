Çalışma bakanı: Ciddi bir asgari ücret artışını gerçekleştireceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Ciddi bir asgari ücret artışını gerçekleştireceğiz. Çalışanlarımız için, özellikle düşük gelirli asgari ücretle çalışanlarımız için bir bayram havası yaratacaktır” dedi.

Enflasyon nedeniyle aylık 2 bin 825 lira alan asgari ücretlinin alım gücü bir senede neredeyse erirken, 2022 yılı asgari ücretinin yüzde 20’lerin üzerinde seyreden yıllık enflasyondan fazla olması bekleniyor.

Meclis Genel Kurulu’nda,Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2022 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin genel kurul çalışmalarına katılarak bir konuşma yaptı.

Bakan konuşmasında, 3600 ek gösterge için de “Önümüzdeki hafta komisyonumuzu toplayacağız Komisyonda, sosyal ortaklarımız, sendikalar olacak. Ondan sonra da Yüce Meclis’e göndereceğiz” ifadelerini kullandı.