İşveren tarafı: Asgari ücret için masada ciddi bir uyuşmazlık yok

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, asgari ücret görüşmelerinde şu an için telaffuz edilen bir rakam olmadığını ancak masada ciddi bir uyuşmazlığın da bulunmadığını söyledi.

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İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022’de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantıyı bugün yapmış ancak yine sonuç alamamıştı.

Bloomberg HT’ye konuk olan Koç, asgari ücret konusunda masada çok ciddi bir uyuşmazlık olmadığının altını çizdi.

Koç şu ana kadar herhangi bir rakam telaffuz edilmediğini de belirtti ve şunları söyledi: “Çalışanları enflasyona karşı koruyacak adil dengeli bir asgari ücret öngörüyoruz.”

TİSK bugünkü toplantı sonrası 3 bin 100 TL’lik teklifte bulunulduğuna yönelik çıkan iddiaları yalanlamış ancak Türkiye İstatistik Kurumu’nun enflasyon rakamlarını esas aldıklarını duyurmuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçen hafta resmi enflasyonu yüzde 21,31 olarak açıkladı. Ancak bağımsız araştırma kurumları enflasyonu yüzde 58,65 olarak hesaplıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın paylaştığı ankette asgari ücret için işveren tarafında 3 bin 500-3 bin 750 TL, işçi cephesinde ise 3 bin 750-4 bin TL aralıklarının önde olduğu görülmüştü.

Türkiye’de net asgari ücret bu yıl başında yüzde 21.56’lık zamla 2 bin 825 TL’ye çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın istekleri doğrultusunda yüksek enflasyona rağmen peş peşe gelen faiz indirimleri sonrası ise asgari ücrette dolar bazlı büyük bir erime oldu. Yıl başında 383 dolar seviyesinde bulunan asgari ücret bugün 210 doların altında.