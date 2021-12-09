Asgari ücret toplantısından rakam çıkmadı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısından da ücret konusunda bir anlaşma çıkmadı. Türk-İş temsilcisi Nazmi Irgat, ”İşveren kesimi ile uzlaşmazlıklarımızı gideremedik. Ay sonuna kadar zamanımız var. Görüşmeler devam edecek” dedi.

Enflasyon nedeniyle aylık 2 bin 825 lira alan asgari ücretlinin alım gücü bir senede neredeyse erirken, 2022 yılı asgari ücretinin yüzde 20’lerin üzerinde seyreden yıllık enflasyondan fazla olması bekleniyor.

Çalışma Genel Müdürü: TÜİK’e parametreleri bize verin dedik

Asgari ücretle ilgili Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ev sahipliğinde düzenlenen toplantı sonrası konuşan Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, şunları söyledi “Her sene TÜİK ağır-orta işlerle bir hesaplama yapıyor. Bu sene ‘aldığınız parametreleri bize verin’ dedik. Hacettepe Üniversitesi beslenme kalıplarını biz aldık ve komisyon olarak hesabını biz yaptık. Türk-İş rakamların kalori hesaplarına göre yapıldığını söyleyip bunu reddetti. TİSK de Türkiye ortalamasını istedi. Eski hesaplamalara göre 2979-3567 lira arasında değişti hesaplamamız. TİSK bu hesabı ortalama olarak 3100’ü uygun buluyor. Türk-İş bu rakamı ‘daha farklı besin kaynaklarıyla hesaplamayı tercih ederim’ diyerek bunun 3900’ün altına düşmeyeceğini söylüyor. Bu sadece bir parametre. Komisyonda aldığımız onlarca parametrelerden birisi.”

Önder’den sonra konuşan Türk-İş temsilcisi Irgat, ”Geldiğimiz noktada olumlu bir sonuç sağlayamadık. Çalışanların refah seviyesini arttıracak bir rakam telaffuz edemedik” dedi.

TÜİK enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Irgat şunları kaydetti: “TÜİK’in açıkladığı enflasyon ile gerçek hayatta yaşadığımız enflasyonda fark var. Döviz kurlarının yüzde 85 arttığını görüyoruz. Son 1,5 ayda anormal şekilde artan enflasyon insanların alım gücünün düşmesi dar gelirli insanları daha da zora soktu. Yaşanan enflasyon çarşı Pazar enflasyonunun ve büyüme rakamları da açıklanıyor. Büyümeden de refah payı alacağımız bir asgari ücret bekliyoruz. Ancak şu ana kadar bunu sağlayamadık. Asgari ücretlinin gülümseyeceği ve refah seviyesinin artacağı bir asgari ücreti bulamadık. Bir toplantımız daha olacak ama başlangıçta erken bitiririz gibi düşünmüştük. 2022 yılı değerlendirme hesapları yapılsın istedik ancak benim kanaatimce öyle bir konum olmadığı ortaya çıkmış oldu”.

TİSK: TÜİK’i esas alıyoruz

Ancak TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, 3100 TL gibi bir teklifte bulunmadıklarını belirtti. Koç, “Enflasyona karşı çalışanlarımızı koruyacağız. TÜİK’in açıkladığı bütün rakamlar bizim için geçerli. Farklı enflasyon rakamları açıklayan kuruluşlar var ama biz TÜİK’i esas alıyoruz” dedi.