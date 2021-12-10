Diken

Yaramazlara biraz batar!

TİSK başkanı: Asgari ücret teklifimiz en az 3 bin 500 lira

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol, asgari ücret için en az 3 bin 500 lira önerdiklerini söyledi.

Halk TV’den İsmail Saymaz’a konuşan Akkol, 2022 asgari ücreti için 3 bin 100 lira teklif etmediklerini, işverenin fedakarlık yapacağını, işçiyi enflasyona ezdirmeyeceklerini ifade etti.


“TÜİK’in açıkladığı resmi enflasyon olan yüzde 21 zammı kafadan vereceğiz. Üstüne ‘Ne yapılabilir’ diye çalışıyoruz” diyen sendika başkanı, en az 3 bin 500 lira teklif ettiklerini dile getirdi.

Akkol şöyle devam etti: “Daha fazlası için çalışıyoruz. Teşviktir, vergi indirimidir. (İşçilerin TÜİK’e güvenmediği söylendiğinde…) Onun için ‘Yüzde 21’i verelim, çıkalım’ demiyoruz. Oradan başlıyoruz. Bakın, geçen yıl işçi masada yoktu. İşverenle devlet imzaladı. Yedi puan üzerine çıktık resmi enflasyonun.”

İşçi ne diyor?

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise alım gücünün çok düştüğünü belirterek işçinin kırmızı çizgisinin 4 bin lira olduğunu dile getirdi.

Atalay şunları kaydetti: “İşçiye 4 bin TL’nin altında rakam teklif etmek uygun değildir, ayıptır. Teklif eden işveren de hükümet de işçinin suratına bakamaz. (Gerçek enflasyon nedir, sorusuna) Yüzde 35 civarında. 45 senedir her ay açlık ve yoksulluk sınırı araştırması yapıyoruz. Geçen kasımda açlık sınırı 3190 TL’ydi. Yoksulluk ise 3 bin 900 TL. Bu bir kişi için. Yoksulluk sınırının üstünü ölçü alıyoruz. Dünkü toplantıda 3 bin 900 lirayı teklif etmedik.”

İşveren tarafı: Asgari ücret için masada ciddi bir uyuşmazlık yok

Kılıçdaroğlu enflasyonda TÜİK’i esas alan TİSK’e çıkıştı: Düzgün teklif yapın

Asgari ücret toplantısından rakam çıkmadı

Son üç yılın zirvesi: TÜİK’e göre yıllık enflasyon yüzde 21,31

ENAG’a göre enflasyon yüzde 58,65

Erdoğan’dan asgari ücret mesajı: İşvereni de memnun etmek gerekiyor

Bakanlığın asgari ücret anketi: İşverende 3,5-3,75, işçide 3,75-4 önde

Avrupa’da asgari ücretli oranı en yüksek ülke açık ara Türkiye

Erdoğan asgari ücrete ‘çok çok fevkinde artış’ vadetti

SON HABERLER

Hava kirliliği Alzheimer’a da zemin hazırlıyor

Alzheimer’a yol açan risk faktörlerine, hipertansiyon, diyabet, stres, kötü beslenme, hareketsiz yaşam gibi nedenlerden sonra hava kirliliği de eklendi. Bunama riskimizi düşürmek için temiz hava solumamız gerekiyor. Tabii bulabilirsek!

Telifte dijital çıkmaz: Milyonlar dinliyor ama müzik emekçileri kazanmıyor

Yeni yıla doğru dijital platformlar 2021 yılında en çok dinlenen şarkıları ve sanatçıları paylaşmaya başladı. Bu paylaşımlarsa beraberinde telif tartışmalarını getirdi. Zira müzik emekçileri özellikle pandemi döneminde yaşanan kapanmalar nedeniyle uzun süre işsiz kalmış ve maddi zorluk çekmişti.