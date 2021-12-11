Çiğ süte zam sonrası BİM’de süt, yoğurt, tereyağı ve beyaz peynir fiyatları uçtu

Türkiye genelinde 10 binin üzerinde şubesi bulunan zincir market BİM, süt ve süt ürünlerine ciddi oranlarda zam yaptı.
Ulusal Süt Konseyi, 8 Aralık’tan itibaren çiğ süt tavsiye fiyatının yüzde 46,9 artırılarak 4,70 TL’ye çıkarılacağını açıklamıştı.
Bu kararın ardından market raflarında süt ve süt ürünlerinin fiyatları değişti.
BİM’de zamlarla birlikte 250 gram tereyağının fiyatı 18,90’dan 29,90’a, 600 gram beyaz peynirin fiyatı 34,5’tan 50,75’e, 1 litre sütün fiyatı 5,9’dan 9,9’a, 1,5 kilogram yoğurdun fiyatı 10,5’tan 15,5 liraya çıktı.