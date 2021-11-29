Çiğ süt referans fiyatında 1 lira 50 kuruş artış

Ulusal Süt Konseyi, çiğ süt referans fiyatını 3 lira 20 kuruştan 4 lira 70 kuruşa çıkardı. Destek primi litre başına 20 kuruş olarak açıklandı.
BloombergHT’den İrfan Donat’ın aktardığına göre uygulanacak kalite kriterlerinde, yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein değeri baz alınacak.
Ayrıca, yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1’lik değişim) için +/- 7 kuruş fark uygulanacak.
USK Yönetim Kurulunda yaklaşık üç saat süren toplantı sonucunda alınan yeni karar ve fiyat, 8 Aralık 2021’den itibaren geçerli olacak.
Geçerlilik süresi ise süt yem paritesine göre uygulanacak. Parite 1.1’e düştüğünde Ulusal Süt Konseyi yeniden toplanarak referans fiyatı belirleyecek. Gıda Komitesi, çiğ süt tavsiye fiyatına yönelik karar alma işini yeniden USK’ya bıraktı.
USK’nin açıklamasına göre maliyet ve satışlarda öngörülmeyen değişimler görülmesi durumunda yeniden toplanıp karar verilecek.