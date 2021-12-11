Erdoğan ‘El koyacağız’ demişti: ‘Stokçulara’ 2 milyon lira ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gıda ve diğer tüketim mallarındaki hızlı fiyat artışından sorumlu tutarak, ‘üzerlerine gidileceğini’ söylediği ‘stokçular’la ilgili bir yasa teklifinin Meclis’e sunulacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Stokçuların üzerine ciddi manada gideceğiz. Hem ellerindekine el koyacağız hem de cezai müeyyideleri yüksek tutacağız” demişti. Erdoğan’ın bu açıklaması sonrası AKP, cezaların artırılması için 6585 Sayılı Perakende Yasası’nda değişiklik için kolları sıvamıştı.

Milliyet’ten Ayşegül Kahvecioğlu’nun haberine göre Erdoğan’ın “Dinimizde de haramdır” dediği stokçulukla ilgili dokuz maddelik torba teklif bugün Meclis’e sunulacak.

Yasa teklifiyle ‘piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu’ ve ‘tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici’ faaliyetlerde bulunan üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerine verilen ceza 2 milyon liraya çıkarılıyor.

Erdoğan fiyat artışlarıyla ilgili daha öne de “Beş market piyasayı alt üst ediyor” diyerek zincir marketleri sorumlu tutmuş, bu şirketlere ceza kesilmişti.