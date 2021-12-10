Erdoğan ‘El koyacağız ‘demişti: Otomotiv bayisine ‘stokçuluk’tan para cezası

İzmir’de bir otomotiv bayisine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle üst sınırdan 545 bin 550 lira ceza verildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Stokçuların üzerine ciddi manada gideceğiz. Hem ellerindekine el koyacağız hem de cezai müeyyideleri yüksek tutacağız” demişti. Erdoğan’ın bu açıklaması sonrası AKP, cezaların artırılması için 6585 Sayılı Perakende Yasası’nda değişiklik için kolları sıvamıştı.

Erdoğan’ın “Dinimizde de haramdır” dediği stokçulukla ilgili olarak ilk ceza İzmir’de bir otomotiv bayisine geldi.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: “Arz talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarına ve kurallı serbest piyasayı bozucu faaliyetlere karşı caydırıcı tedbirler alınmakta ve Bakanlığımızca mevzuat çerçevesinde tüm imkanlar seferber edilmektedir. Bu kapsamda Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, İzmir’de bir otomotiv bayisine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle ceza üst sınırı olan 545 bin 550 lira idari para cezası verdi.”