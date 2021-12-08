Erdoğan’dan dövizi olanlara çağrı: Ekonomi politikamızın fırsatlarını değerlendirin

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dövizi olanları ‘Türkiye’nin yeni ekonomi politikasının fırsatlarını değerlendirmeye’ çağırdı.

Kabine toplatısı sonrası konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

* Fahiş fiyat hakkında her şikayeti yakından takip ediyoruz; stokçuluğun serbest piyasayla ilgisi yok.

* Türkiye’nin asırlardır defalarca teşebbüs ettiği ancak her seferinde yarım kalan hatta geriye giden büyük kalkınma hamlesinin önü bu defa kesilemeyecek.

* Kuraklıktan zarar gören 651 bin üreticimizin hesabına toplamda 2,6 milyar lira kuraklık desteği ödemesini aralık ayının ikinci yarısında yatırıyoruz.

* Bankada, yastık altında, kasasında parası, özellikle dövizi bulunan herkesi yeni ekonomi politikamızın getirdiği fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum.

* İndirimli stopaj uygulamasını mart ayı sonuna kadar devam ettirme kararı aldık.