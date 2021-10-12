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Yaramazlara biraz batar!

Fiyatı geçen seneye göre iki kat artan kahvede stok krizi de kapıda

Brezilya’daki olumsuz iklim koşullarının fiyatları yükseltmesi nedeniyle kahvede stok endişesi başladı. Kahve dükkanı sahipleri, milyonlarca ton ürünün stoklandığını belirtirken, bayiler de stoklamanın önüne geçebilmek için 500 kilo kahve isteyene 100 kilo gönderiyor.

Fotoğraf: DHA

İklim krizinin etkisiyle üretimi azalan ve pandemide tedariki zorlaşan kahvenin fiyatı her geçen gün artıyor. Dünyanın en büyük kahve üreticisi Brezilya’daki yüz binlerce kahve bitkisi, iklim krizinin yol açtığı kuraklık ve don nedeniyle büyük zarar gördü.


Fiyatı yaklaşık iki kat arttı

Bu sebeple gözünü kahveyle açanlar başta olmak üzere tüm kahve severler için zor günler kapıda. 1 ton kahvenin fiyatı geçen sene 30 bin lirayken bu sene 60 bin lira. Fiyat artışının önüne geçilemiyor; 1 kilogram kahve ağustos ayında 60 lirayken şu an 90 lira.

100 gramlık paketlerde satılan Türk kahvesi ise son bir yıl içinde altı liradan 10 liraya yükseldi. Fiyatlar böyleyken 2022-2023 yıllarında kahve krizi öngörülüyor.

Sektör temsilcileri, krizi fırsat görenlerin milyonlarca tonluk kahveyi stokladığını belirtiyor. Buna göre stoklanan kahveler, kriz döneminde yüksek fiyatlarla piyasaya sürülecek.

Stokçuluğun başladığını belirten esnaf, büyük firmaları suçluyor çünkü böyle giderse esnaf kahve bulmakta zorlanacak.

Kimi bayiler ise stoklamaya karşı önlemini almış durumda, 500 kilogram kahve isteyene 100 kilogram kahve gönderiyorlar aksi durumda yakın zamanda kahve krizi yaşanacağı öngörülüyor.

‘Kahveyi stokta tutarak yüksek kar hedefliyorlar’

17 yıldır Ankara’da kahve sektöründe temsilci olarak çalışan Metin Öztürk, DHA’ya ithalatçıların stok tutması nedeniyle üretici ve tüketicinin zorlandığını belirterek, şunları söyledi: “Geçtiğimiz ocak ayı itibariyle kahve fiyatları raflarda yüzde 50 ortalamasıyla fiyat geçişleri gördü. Bu fiyat artışları 2022’nin ikinci çeyreğine kadar da devam edecek gibi görünüyor. Tüm üretici firmalar üretim planlamalarını bu öngörülere göre yapıyor. Doğal olarak kahve günlük tüketim ürünü olmaktan daha çok lüks tüketim ürünü olmakta ilerlemekte. Tüm bu yaşanan tedarik ve maliyet krizleri, ithalat yapan birçok firmaya ürünlerini stokta tutarak daha yüksek kar hedefi düşünüyorlar. İthalatçıların yüksek stok tutması ve bu ürünlerin daha pahalı fiyatlara çıktığında satılmayı beklemesi hem üreticiyi hem tüketiciyi bire bir etkilemekte”.

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