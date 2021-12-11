ABD yönetiminden Yunanistan’a askeri gemi satış ve modernizasyonuna onay

ABD Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’a 6,9 milyar dolar değerinde dört adet MMSC savaş gemisi ve 2,5 milyar dolarlık ‘MEKO’ sınıfı gemilerin modernizasyonu için işlemleri onayladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Yunanistan’a potansiyel savaş gemisi satışı ve mevcut gemilerin modernizasyonuna yönelik onaya ilişkin tebligat, ABD Kongresi’ne sunuldu.

Açıklamada şöyle dendi: “Bu satış, Avrupa’da siyasi istikrar ve ekonomik süreç için önemli bir ortağı olan bir NATO müttefikinin güvenliğini geliştirme yoluyla ABD’nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini desteklemektedir.”

Söz konusu satışların yapılabilmesi için kongrenin ilgili komitelerinin 30 gün içinde bu onaylara itiraz etmemesi gerekiyor.

Türkiye geçen yıllarda 100 adetten fazla sayıda F-35 savaş uçağı sipariş etmiş, ancak ABD’nin karşı çıktığı Rus S-400 füzelerini satın almasının ardından bu programdan 2019 yılında çıkarılmıştı.

Türkiye, F-35’lere harcadığı 1,4 milyar doları ‘kurtarmak için’ ABD’den 40 adet F-16 savaş uçağı ve mevcut yaklaşık 80 uçağa modernizasyon kiti satın almak için talepte bulunuyor. Ancak ABD bu talebe de henüz olumlu yanıt vermiş değil.