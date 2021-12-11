İstanbul’da 750 minibüsün taksiye çevrilmesine de izin yok

Yeni taksi çıkarılamayan İstanbul’da 750 minibüsün taksiye çevrilmesine yönelik kararın yürütmesi de durduruldu.

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İstanbul’da son dönemde taksi şikayetleri giderek artmasına rağmen 5 bin yeni taksi için 11 defa Ulaşım Koordinasyon Merkezi’ne (UKOME) gelen teklif sürekli engelleniyor.

Temmuz ayındaki UKOME toplantısında İstanbul’da, 750 minibüs ve 250 dolmuş taksinin, taksiye çevrilmesi teklifi oybirliğiyle kabul edilmişti. Kasım ayı başında 750 minibüs ve 250 taksi dolmuş için kura çekimi yapılmış ve kurada çıkanlara plakaları törenle takdim edilmişti.

Ancak Yeni taksilere karşı yürütülen mücadelenin de başını çeken İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyup Aksu, kararının yürütmesinin durdurulduğunu duyurdu.

Aksu bu dönüşümün hukuka, yönetmeliğe, kanuna aykırı olduğunu defalarca söylediklerini, UKOME toplantısında da bu karara şerh koyarak itiraz ettiklerini söyledi.

Aksu şöyle devam etti: “Tabii ki burada minibüsçü esnafının da mağdur olmasını istemiyoruz. Büyükşehir belediyemiz ısrarla böyle bir karar aldı. Bu kaosun sebebi büyükşehir belediyesidir.”

İstanbul’da 1990 yılından bu yana taksi sayısı değişmedi. Toplamda 17 bin 395 taksi plakası var. Bu rakama bugüne kadar sadece Şile ve Çatalca’da çalışan 211 bordo renkli taksi eklendi. Taksi sayısı az, talep çok olunca taksi plakası fiyatları hızla yükseldi. Bugün İstanbul’da ortalama bir taksi plakasının değeri ise 2,3 milyon liradan fazla.