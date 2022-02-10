Akşam Postası / 10 Şubat 2022

Kıbrıslılar Falyalı cinayetini anlatıyor: Daha çok cenaze kalkar!

Kıbrıs Türk Baroları Birliği konsey üyesi Aslı Murat, Halil Falyalı’ya yönelik suikastın uzun süredir adada kulaktan kulağa konuşulduğunu belirtirken, CTP milletvekili Doğuş Derya, Kıbrıs sorunundaki çözümsüzlüğün adada hukuksuzluğu getirdiği düşüncesinde.

Kavala’nın tutukluluğu devam

Sivil toplum ve insan hakları aktivisti işadamı Osman Kavala için tahliye kararı çıkmadı.

Piyasa Nebati’nin ‘gözünün içine bakıyor’: Cumartesi paket açıklayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, fiyat artışlarına karşı alınacak tedbirleri, yastık altındaki altınların finansal sisteme dahil edilmesi başta olmak üzere kapsamlı destek ve tedbirleri cumartesi günü açıklayacak.

Salgın kendi gidişatına bırakıldı: 40 günde 7 bin 382 ölüm

Türkiye’de dün Covid-19’dan 108 bin 563 vaka, 266 can kaybı kaydedildi. Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz, 1 Şubat’dan bu yana 2 bin 61 kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlatarak Sağlık Bakanlığı’nın pandemi yönetiminde, ‘çok erken zafer ilan ettiğini’ söyledi.

AKP’li vekilden gazeteciye tehdit: Sana ulaşırsam perişan ederim

BirGün muhabiri İsmail Arı, bir haberle ilgili görüşüne başvurmak için aradığı AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay tarafından tehdit edildi.

İBB yurtlarında ped dağıtımı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yükseköğretim öğrencilerine yönelik yurtlarında öğrencilere ped dağıtıldı.

Duruşmaya depremde kaybettiği kızının ayakkabıları ve fotoğrafıyla geldi

İzmir’deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nda hayatını kaybeden Zarife Doğan’ın babası Kamil Doğan, bugün görülen duruşmada kızının ayakkabıları ve fotoğrafıyla ifade vererek sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Bir mağazaya gireceksin, ‘seks koçu’ dahil neler neler göreceksin

Ünlü İngiliz mağaza zinciri Selfridges, online alışverişe kayan tüketiciyi tekrar mağazaya çekebilmek için yeni hamleler peşinde. Müşteri ayakkabı, elbise almaya diye girip kendini özgüveni artırmaya yönelik kişisel gelişim seansında bulabilir, mini bir meditasyon deneyimi yaşayabilir, hatta bir seks koçuyla görüşüp cinsel hayatını renklendirmek üzere tüyolar alabilir.

ABD’de enflasyon 40 yılın zirvesinde

ABD’de yıllık enflasyon ocakta yüzde 7,5’e yükseldi.

Festus Okey davası üçüncü kez

Futbolcu olma hayaliyle 2005 yılında İstanbul’a geldikten iki yıl sonra Beyoğlu Polis Merkezi’nde ölen Nijeryalı Festus Okey’e ilişkin dava Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi tarafından üçüncü kez bozulmasının ardından yeniden görülmeye başladı.

TÜİK ve İŞKUR’un rakamları yine tutmadı: Muhalefete göre 146 bin işsiz ortada yok

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) işsizlik rakamları ile İŞKUR verileri arasındaki fark yine tartışma konusu. DİSK-AR’a göre devletin iki kurumu arasındaki işsiz sayısı farkı 350 binin üzerinde. Muhalefetse işsiz sayısındaki artışla işsizlik başvurusu yapanlar arasındaki uçuruma dikkat çekiyor.

Kedi yavrusuna tekme atan çocuk için beş yıla kadar hapis cezası istendi

Yalova’da kedi yavrusuna tekme attığı görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından tutuklanan çocuk hakkında beş yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Eylem planını duyuran Babacan: Erdoğan’a en büyük 16’ncı ekonomiyi teslim ettim

Partisinin ekonomi politikaları eylem planını açıklayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bugünkü ekonomik problemlerin nedeninin siyasi iktidarın tercihlerinde yattığını söyledi.

Akşener’e göre bugünkü tablo 2001’den vahim: Tarihe ‘Erdoğan krizi’ diye geçecek

AKP’nin iktidara geldiği dönemden itibaren büyümenin yavaşlayıp yoksulluğun derinleştiğini belirten İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ülkede 2001 krizinden daha vahim bir tablo oluştuğunu söyledi.

Şirketlerdeki çözülme Merkez Bankası’na ‘yaradı’: Rezervlerde 5,8 milyar dolar artış

Şirketlerin döviz mevduatlarındaki çözülme Merkez Bankası (MB) rezervlerine yansımış gözüküyor. Rezervlerdeki artışta ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile yapılan yaklaşık 5 milyar dolarlık swap anlaşmasının yarısının geçtiğimiz hafta cuma günü hesaplara geçmesi etkili.

AKP’ye göre Kılıçdaroğlu’nun fatura çıkışı ‘provokasyon kokuyor’

AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun zamlar geri çekilene kadar elektrik faturasını ödemeyeceğine dair sözlerini ‘şirazeden çıkmış ölçüsüz bir söz‘ diye niteledi. CHP liderini, ‘HDP’nin elektrik faturaları üzerinden sokağa çıkma çağrısına uyarak, provokasyon fitilini ateşlemekle’ suçladı.

Yazar Aslı Erdoğan, Özgür Gündem davasında beraat etti

Yazar Aslı Erdoğan, kapatılan Özgür Gündem gazetesindeki yazıları nedeniyle yargılandığı davada beraat etti.

İnşaat maliyetleri aralıkta fırladı, rekorlara devam

İnşaat maliyet endeksi, aralıkta yıllık yüzde 67,74 artış kaydederek rekor serisini sürdürdü.

Amerika’nın Sesi: Sitemiz engellenirse okura ulaşmak için her çabayı göstereceğiz

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) lisans için üç gün mühlet verdiği Amerika’nın Sesi (VOA), sitelerinin engellenmesi durumunda okura ulaşmak için her şeyi deneyeceğini bildirdi.

Covid-19 atlatanlarda yeni kalp hastalıkları riski çok daha yüksek

Geniş çaplı bir araştırma, Covid-19’u atlattıktan uzun süre sonra hastaların yeni kalp sorunları yaşaması riskinin yüksek olduğunu gösterdi.

Obi-Wan Kenobi dizisi mayısta geliyor: İlk poster de yayınlandı

Star Wars serisinin en sevilen karakterlerinden olan Obi-Wan Kenobi’yi konu alan Disney+ yapımı dizi 25 Mayıs’ta hayranlarıyla buluşacak. Tarihin netleşmesiyle birlikte diziden ilk poster de yayınlandı.

Galerideki ilk iş gününde ‘canı sıkılan’ güvenlik görevlisi, tablodaki figürlere göz çizdi

Rusya’daki bir galeride güvenlik görevlisi ilk iş gününde ‘canı sıkılınca‘ milyonlarca lira değerindeki sanat eserinde yer alan figürlere göz çizdi.