Festus Okey davası üçüncü kez

Futbolcu olma hayaliyle 2005 yılında İstanbul’a geldikten iki yıl sonra Beyoğlu Polis Merkezi’nde ölen Nijeryalı Festus Okey’e ilişkin dava Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi tarafından üçüncü kez bozulmasının ardından yeniden görülmeye başladı.

27 Kasım 2007’de başlayan davada, polis memuru Cengiz Yıldız ‘taksirle öldürme’ suçundan yargılanmış, 13 Aralık 2011’de sanığa dört yıl iki ay hapis cezası verilmişti. Karar, Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi tarafından bozulmuş, dava 12 Aralık 2018’de yeniden görülmeye başlamıştı.

Dosya Şubat 2018’de yaşam hakkı, adil yargılanma hakkı ve ayrımcılık yasağının ihlal edildiği gerekçeleriyle AYM’ye taşınmıştı. AYM 13 Ocak 2021’de Okey’in yaşam hakkının ihlal edildiğine hükmedip aileye 80 bin lira tazminat ödenmesine karar vermiş, ayrımcılık yasağı ve adil yargılanma hakkına ilişkin talepler ise reddedilmişti.

Davanın 24’üncü duruşması 17 Mart 2021’de İstanbul 21’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmüş; sanık polis Cengiz Yıldız’a önce müebbet hapis cezası verilip ardından sanığın ‘geleceği’ göz önüne alınarak ceza 16 yıl sekiz aya düşürülmüştü.

‘Yargıtay kararı mahkeme kararını çürütecek nitelikte değil’

AA’nın aktardığına göre bozma kararının ardından davanın İstanbul 21’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülmeye başlandığı davanın ilk duruşmasına tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada taraf avukatlarına Yargıtay’ın bozma ilamına karşı diyecekleri soruldu.

Okey ailesinin avukatı Olgun Eroğlu, Yargıtay kararına karşı mahkemenin direnmesi gerektiğini söyledi.

Mahkemenin hukuki temellere dayanan delillerle bir karar verdiğini belirten Eroğlu, şöyle devam etti: “Yargıtay, sizin kararınızı bozmanız gerektiğini söyleyerek sanığın beyanına üstünlük veriyor. Kararında iki kez husumet ve tanışıklıktan bahsediyor. Taraflar arasında husumet ve tanışıklık olmadığı için, dolayısıyla olası kast yoktur diyor. Olası kast için husumete ve tanışıklığa gerek yoktur. Yargıtay kararı sizin kararınızı çürütebilecek nitelikte değildir.”

Sanık avukatı Vehbi Kahveci ise müvekkilinin ‘mağdur olduğunu’ iddia etti.

Görüşü sorulan savcı Yargıtay kararına uyulmasını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi’nin bozma kararına uyulmasına hükmetti.

Taraflara savunma ve beyan için süre veren heyet, duruşmayı erteledi.