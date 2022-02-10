Sağlık Bakanlığı, teletıp uygulamalarının önünü açtı

Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı ‘Uzaktan Sağlık Hizmetinin Sunulmasına Dair Yönetmelik’ Resmi Gazete’de yayınlandı. Yönetmeliğe göre uzaktan sağlık hizmetini, sadece gerekli bilişim teknoloji alt yapısına sahip bakanlıkça izinli sağlık kuruluşları sunabilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yönetmeliği duyurdu: “Bakanlığımız, sağlık kurumunda hasta olarak bizzat bulunmadan, çağdaş bilişim teknolojileri kullanarak sağlık hizmeti almanın kurallarını belirledi. Uygulama zaman kaybını önleyecek. Uzaktan sağlık hizmetini, sadece gerekli bilişim teknoloji alt yapısına sahip, Bakanlıkça ruhsatlı sağlık kuruluşları sunabilecek. Uzaktan sağlık hizmeti gereklerini yerine getirmek koşuluyla artık hastalara e-reçete yazmaz, rapor vermek mümkün olacak. Hayırlı olsun!”

İzin belgesi alan tesislerde uygulanabilecek

Bakanlığın açıklamasına göre uzaktan sağlık hizmeti sunan sağlık tesislerinin, en geç altı ay içinde ‘Uzaktan Sağlık Hizmeti Faaliyeti İzin Belgesi’ alması zorunlu olacak.

Uzaktan sağlık hizmetlerinin sunumunda, sağlık bakanlığınca üretilen veya tescil edilerek kullanılması onaylanan yazılı, sesli veya görüntülü iletişime imkan sağlayan güvenli ‘uzaktan sağlık bilgi sistemi’ yazılımı kullanılacak. Yazılımın asgari standartları bakanlık tarafından belirlenecek.

Sağlık tesisi, sağlık meslek mensubunun uzaktan sağlık bilgi sistemine bağlanabilmesi için gerekli altyapı ve teknik donanım imkanlarını sağlayacak. Uzaktan sağlık hizmeti sunumu için gerekli altyapı ve teknik donanım gibi hususlara ilişkin kriterler sağlık bakanlığı tarafından belirlenecek.

Giyilebilir teknolojiler de kullanılabilecek

Yönetmelikle sunulabilecek hizmetler şöyle sıralandı:

Bu kapsamda, uzaktan sağlık hizmeti talep eden kişi, hizmetin elverdiği ölçüde muayene edilebilecek.

Kişinin tıbbi gözlem, izlem ve takibi ile değerlendirmesi yapılabilecek, teşhis edilmiş hastalıkları kontrol edilebilecek ve kişiye tıbbi danışmanlık verilebilecek.

Uzaktan sağlık hizmetinde konsültasyon veya ikincil görüş talep edilebilecek. Gerekli durumlarda, kişiye bir sağlık kuruluşuna fiziki olarak müracaat etmesi önerilecek.

Hastalıkların uzaktan yönetimi ve takibi için kişinin kan şekeri ve kan basıncı gibi klinik parametreleri değerlendirilebilecek, tedavi ve ilaç yönetimi sağlanabilecek.

Sağlığın korunmasına ve takibine, sağlıklı yaşamın desteklenmesine, psikososyal destek hizmetlerinin sağlanmasına yönelik hizmetler verilebilecek.

Sağlık riski artan veya ileri yaşlı kişilerin çok yönlü değerlendirmesi ve takibi yapılabilecek.

Endemik veya epidemik salgınlarda ulusal nitelikteki kılavuzlar doğrultusunda kişilerin sağlığının korunmasına yönelik gerekli tıbbi işlemler yürütülebilecek.

Giyilebilir teknolojiler ve diğer tıbbi cihazlar ile sağlık hizmeti talep eden kişinin sağlık verileri ölçülüp takip edilebilecek.

Faaliyet izin belgesi düzenlenecek