İBB yurtlarında ped dağıtımı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yükseköğretim öğrencilerine yönelik yurtlarında öğrencilere ped dağıtıldı.

Türkiye’de hijyenik ped, lüks tüketim kategorisinde değerlendiriliyor ve yüzde 18 KDV alınıyor. KDV oranın düşürülmesi ve bazı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi belirli noktalarda kadınların bu ürünlere ücretsiz erişiminin sağlanması için kampanyalar düzenleniyor.

Özellikle son zam dalgasında fiyatı iyice artan ped ve tamponların temel bir ihtiyaç olmasına rağmen erişebilir olmamasına dikkat çekiliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yıl aralık ayında birim fiyatı 0,6692 TL olan hijyenik pedler, bir yılda yüzde 51,04 zamlandı. Buna göre 2021 aralık ayında ped birim fiyatı 1,0561 TL oldu ancak marketlerde hijyenik pedlerin birim fiyatı 2 TL’yi aşıyor.

TİP Milletvekili Sera Kadıgil 2019’un ocak ayında peddeki verginin yüzde 5’e indirilmesi konusunda kanun teklifi sunmuştu.

İBB’nin geçen yıl hizmete açtığı yurtlarda ped dağıtımı yapıldığı kaydedildi.

İBB Haber Twitter hesabının da alıntıladığı bir tweet’te ‘başkanımın yurtta dağıttıklarına bakın… teşekkür ederiz‘ notuyla bir paket ped fotoğrafı paylaşıldı.

Paylaşım çok sayıda beğeni aldı.