Derin Yoksulluk Ağı: Kadınların yüzde 82’si hijyenik pede erişemiyor

Derin Yoksulluk Ağı İletişim Koordinatörü Şeyma Duman, “103 aileyle görüşmeler yaptık. Kadınların yüzde 82’si hijyenik pede erişemiyor” dedi.

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Regl olanların kullandığı ped ve tampon gibi hijyen ürünlerine gelen zamlara ve bu ürünler üzerinden alınan yüzde 18 KDV’ye yönelik eleştiriler sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçtiğimiz yıl aralık ayında birim fiyatı 0,6692 TL olan hijyenik pedler, bir yılda yüzde 51,04 zamlandı. Buna göre 2021 Aralık ayında ped birim fiyatı 1,0561 TL oldu ancak marketlerde hijyenik pedlerin birim fiyatı 2 TL’yi aşıyor.

‘Devlet tarafından karşılanması lazım’

ANKA’ya konuşan Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu üyesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Irmak Saraç, şunları söyledi: “Geçici tarım işçilerinde, emicilik sağlamak için yaprağın üzerine toprak koyduklarını duyuyoruz. Bu ürünlerin normal şartlarda devlet tarafından karşılanması, yüzde 18 KDV’yle bunların lüks tüketim gibi satılmıyor olması lazım. Regl döngüsü ortalama 21-35 gün arasında oluyor. İki-yedi gün arasında bütün süreleri normal karşılıyoruz. Bir kadın üreme çağında her ay regl görüyor, bunları kullanmaya ihtiyacı var. Ped, tampon kullanmayıp menstruel kap kullanan kadınlar da var, çevreye duyarlı.

Bunların fiyatları da çok pahalı, kolay ulaşılabilir ürünler değil. Doğum kontrol hapları da çok pahalı. Burada bütüncül olarak baktığımızda kadının regl döngüsüne yönelik ürünlerin çok pahalı olduğunu görüyoruz. Böyle olmaması gerekiyor. Bu ürünlerin normal şartlarda devlet tarafından karşılanıyor olması lazım. Yüzde 18 KDV ile bunların lüks tüketim gibi satılmıyor olması lazım. Avrupa’daki bazı ülkelerde okullarda dağıtılıyor, bazı büyük firmalar çalışanlarına ücretsiz veriyor. Bunun örnekleri çoğaltılmalı.”

‘Üniversiteler ücretsiz ped kutularını kaldırıyor’

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi son sınıf öğrencisi Leylanur Mavili ise ‘pedlerin regl olan herkes için hijyenik bir ihtiyaç olduğunu, lüks olmadığını’ ifade ederek şunları kaydetti: “Bunların ücretli olması bile sosyal devlet hukukuna aykırıdır. Fakat bırakın ücretsiz olmasını talep edebilmemizi bunlara günden güne zam geliyor, sanki lüksmüş gibi. Regl olan insanlar için bunu almak daha büyük eziyete dönüşüyor. Biz Üniversiteli Feminist Kolektif olarak var olduğumuz bütün kampüslerde tuvaletlere ihtiyacı olanın alabileceği, cebinde fazla olanın bırakabileceği şekilde ped kutuları koymaya çalışıyoruz. Üniversiteler buna da çok sıcak bakmıyor. Her sene bunu yapmaya çalışıyoruz ama çoğu zaman toplanıyor. Sadece kutunun üzerindeki yazının söküldüğü değil komple kutunun pedlerle beraber alındığı bir durum söz konusu. Kampüste hakikaten pede erişimi olmayan arkadaşlarımız olabilir ve onları düşünmek zorundayız.

Devlet de düşünmek zorunda ama o düşünmeyince biz düşünmek zorundayız. Biz koymaya devam ediyoruz, biz koydukça güvenlik birimleri topluyor, dekanlık yardımıyla. Buradan işe yetişmek zorundayım. Bunu belirtmek istiyorum çünkü bir üniversiteli olarak ben aynı zamanda çalışmak zorunda bırakılıyorum. Akademik ve gelecek kaygım bütün gençlik kadar var, bir de iktisadi kaygılarım var ve çalışmak zorundayım. Buradan da işe yetişmek zorundayım ki bir sonraki periyodum için ped alabileyim.”

‘Kadınlar ve lubunyaların yoksulluğu daha derin’

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Zeynep Kurt, üniversitede ‘ped dayanışma kutusu’ yaptıklarını anlatarak şunları kaydetti: “Kadın tuvaletlerine ped kutuları koyuyoruz, üzerine de güçlendirici, herkesin kendini iyi hissetmesi adına da birkaç cümle ekliyoruz. Yanında fazla ped olanın bıraktığı, yanında o an ped bulunmayan bir arkadaşımızın da alıp kullanabileceği bir şekilde işletiyoruz.

Söylemek istediğim şey şu, biz ekonomik krizin bir sonucu olarak şu an ped fiyatlarını bu kadar tartışıyoruz. Bir yandan bu durum yoksullaşmanın ne kadar derinleştiğini de gösteriyor. Kadınlar ve lubunyaların (LGBTİ+ bireyler) yoksullaşması, ezilmişlik biçimleri farklı olduğu için daha derinden yaşanıyor. Bu yüzden, ped fiyatları ve kadınlar ile lubunyaların yoksullaşması daha fazla tartışılmalı, daha fazla gündeme getirilmeli.”

Derin Yoksulluk Ağı İletişim Koordinatörü Şeyma Duman, ise şunları kaydetti: “103 aileyle hem nitel hem de nicel olarak derinlemesine görüşmeler yaptık. Araştırmamızın sonuçlarına göre görüştüğümüz kadınların yüzde 82’si hijyenik pede erişemiyor. Görüştüğümüz diğer kadınlar ise ara sıra olarak pede erişebildiklerini söylediler.”

11 ülkede ped ve tampon üücretsiz

Avustralya merkezli uluslararası eğitim ve savunuculuk örgütü Global Citizen, 11 ülkede ped ve tamponun ücretsiz olduğunu bildirmişti. Regl ürünlerinin ücretsiz olduğu ülkeler şöyle:

İsviçre: 2020’de İsviçre, ped ve tamponu ihtiyacı olan herkese ücretsiz sağlayan ilk ülke oldu.

Yeni Zelanda: Başbakan Jacinda Ardern, Şubat 2021’de tüm okulların ücretsiz ped ve tampon sağlayacağını duyurdu.

ABD: Illinois, Washington, New York, New Hampshire ve Virginia eyaletlerindeki devlet okullarında tampon ve pedler ücretsiz veriliyor.

Fransa: Île-de-France bölgesindeki liselerde organik regl ürünleri ücretsiz.

Kenya: Devlet okullarındaki kız öğrencilere pedleri ücretsiz veriyor ve tampon üzerinden vergi alınmıyor.

Güney Afrika: Tampondan alınan vergiler kaldırıldı ve okullarda pedler ücretsiz dağıtılıyor.

Botsvana: Okul çağındaki tüm kız öğrencilere ücretsiz ped veriliyor.

Güney Kore: Başkent Seoul’de 2018’de ücretsiz regl ürünleri verilmesi 10 pilot bölgede başlatılmıştı.

Uganda: Ülkedeki tüm okullarda pedler ücretsiz veriliyor.

Zambia: Kırsal bölgelerdeki kızlara ücretsiz ped veriliyor.

Kanada: Britanya Kolumbiyası, Ontario, Noca Scotia, Prince Edward adası eyaletlerinde regl ürünleri tüm öğrencilere ücretsiz veriliyor.