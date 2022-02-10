Piyasa Nebati’nin ‘gözünün içine bakıyor’: Cumartesi paket açıklayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, fiyat artışlarına karşı alınacak tedbirleri, yastık altındaki altınların finansal sisteme dahil edilmesi başta olmak üzere kapsamlı destek ve tedbirleri cumartesi günü açıklayacak.

AA’nın haberine göre Nebati son dönemde yaşanan fiyat artışlarının önüne geçmek amaçlı bazı tedbirleri paylaşacağı program düzenleyecek.

Bakan, enflasyon karşısında kapsamlı bir yol haritası, üretici ve tüketici fiyatlarındaki artışların önüne geçmeye yönelik tedbir paketine ilişkin bilgi verecek.

Nebati bu tedbirlerin yanı sıra Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla işletmelere ve ihracatçılara destek sağlamak amaçlı bir finansman destek paketi de açıklayacak. Yastık altındaki altınların finansal sisteme aktarılması amacıyla atılacak adımları da açıklayacak.

TÜİK verilerine göre tüketici fiyatları endeksi ocakta beklentilerin üzerinde artış kaydederek yıllık bazda yüzde 36,08’dan yüzde 48,69’a, yani yaklaşık 20 yılın yeni zirvesine tırmanmıştı. Üretici fiyatlarıysa yüzde 93,53 ile Mart 1995’ten bu yana en keskin artışı kaydetti.

Enflasyondaki artışın mayıs ayına kadar sürmesi, zirveninse yüzde 55 civarında oluşması bekleniyor. Zirve ardından ekonomi yönetimi enflasyonda keskin düşüş beklese de, piyasada yüksek seviyelerin yılın son ayına kadar korunacağı görüşü hakim.

Bugüne kadar hükümet kanadından enflasyondaki yükselişe dair belirgin bir önlem açıklanmadığı için piyasalar enflasyona etki açısından duyurulacak önlemleri yakından takip ediliyor.

‘Üzülürüm’ demişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Çin’den feyz alarak ortaya attığı yeni ekonomi modelinin uygulayıcısı olarak göreve getirilen Nebati, eylülden beri tepetaklak olan ekonomik göstergelerde orta vadede düzelme beklediğini, 18 ayda ekonomiyi toparlayacağını, ancak yeni modelin tutmaması halinde de üzüleceğini söylemişti.

Yeni modelde cari dengenin sağlanmasıyla enflasyonun düşeceğine inanılıyor. Modelde ayrıca değersizleşen TL’nin ihracatı destekleyeceği, düşük faiz ortamının da yatırımları yukarı taşıyarak istihdamı artıracağı savunuluyor. Uzmanlarsa bunu fazla iyimser buluyor.