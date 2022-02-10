Diken

Yaramazlara biraz batar!

Piyasa Nebati’nin ‘gözünün içine bakıyor’: Cumartesi paket açıklayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, fiyat artışlarına karşı alınacak tedbirleri, yastık altındaki altınların finansal sisteme dahil edilmesi başta olmak üzere kapsamlı destek ve tedbirleri cumartesi günü açıklayacak.

AA’nın haberine göre Nebati son dönemde yaşanan fiyat artışlarının önüne geçmek amaçlı bazı tedbirleri paylaşacağı program düzenleyecek.


Bakan, enflasyon karşısında kapsamlı bir yol haritası, üretici ve tüketici fiyatlarındaki artışların önüne geçmeye yönelik tedbir paketine ilişkin bilgi verecek.

Nebati bu tedbirlerin yanı sıra Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla işletmelere ve ihracatçılara destek sağlamak amaçlı bir finansman destek paketi de açıklayacak. Yastık altındaki altınların finansal sisteme aktarılması amacıyla atılacak adımları da açıklayacak.

TÜİK verilerine göre tüketici fiyatları endeksi ocakta beklentilerin üzerinde artış kaydederek yıllık bazda yüzde 36,08’dan yüzde 48,69’a, yani yaklaşık 20 yılın yeni zirvesine tırmanmıştı. Üretici fiyatlarıysa yüzde 93,53 ile Mart 1995’ten bu yana en keskin artışı kaydetti.

Enflasyondaki artışın mayıs ayına kadar sürmesi, zirveninse yüzde 55 civarında oluşması bekleniyor. Zirve ardından ekonomi yönetimi enflasyonda keskin düşüş beklese de, piyasada yüksek seviyelerin yılın son ayına kadar korunacağı görüşü hakim.

Bugüne kadar hükümet kanadından enflasyondaki yükselişe dair belirgin bir önlem açıklanmadığı için piyasalar enflasyona etki açısından duyurulacak önlemleri yakından takip ediliyor.

‘Üzülürüm’ demişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Çin’den feyz alarak ortaya attığı yeni ekonomi modelinin uygulayıcısı olarak göreve getirilen Nebati, eylülden beri tepetaklak olan ekonomik göstergelerde orta vadede düzelme beklediğini, 18 ayda ekonomiyi toparlayacağını, ancak yeni modelin tutmaması halinde de üzüleceğini söylemişti.

Yeni modelde cari dengenin sağlanmasıyla enflasyonun düşeceğine inanılıyor. Modelde ayrıca değersizleşen TL’nin ihracatı destekleyeceği, düşük faiz ortamının da yatırımları yukarı taşıyarak istihdamı artıracağı savunuluyor. Uzmanlarsa bunu fazla iyimser buluyor.

Nebati’nin ‘yastık altı’ planı: Altın getirene sertifika ve kar payı

Nebati, Londra’ya rezerv sorusuna hazırlanmadan gitmiş

Nebati, yeni model aşkına dünya turuna çıkıyor: İlk durak Londra

Fitch’ten Nebati’yi üzecek rapor: Oynaklık kısa vadenin çok ötesinde devam eder

Nebati’den ‘enflasyon masalları’ sürüyor: ABD’ye başka Japonya’ya başka anlattı

Nebati’den ‘enflasyon masalları’: Ocakta pik yapar, mayısta düşer, seçimlere tek hane

SON HABERLER

Salgın kendi gidişatına bırakıldı: 40 günde 7 bin 382 ölüm

Türkiye’de dün Covid-19’dan 108 bin 563 vaka, 266 can kaybı kaydedildi. Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz, 1 Şubat’dan bu yana 2 bin 61 kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlatarak Sağlık Bakanlığı’nın pandemi yönetiminde, ‘çok erken zafer ilan ettiğini’ söyledi.

Kıbrıslılar Falyalı cinayetini anlatıyor: Daha çok cenaze kalkar!

Kıbrıs Türk Baroları Birliği konsey üyesi Aslı Murat, Halil Falyalı’ya yönelik suikastın uzun süredir adada kulaktan kulağa konuşulduğunu belirtirken, CTP Milletvekili Doğuş Derya, Kıbrıs sorunundaki çözümsüzlüğün adada hukuksuzluğu getirdiği düşüncesinde.