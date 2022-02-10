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Yaramazlara biraz batar!

Galerideki ilk iş gününde ‘canı sıkılan’ güvenlik görevlisi, tablodaki figürlere göz çizdi

Rusya’daki bir galeride güvenlik görevlisi ilk iş gününde ‘canı sıkılınca‘ milyonlarca lira değerindeki sanat eserinde yer alan figürlere göz çizdi.

Fotoğraf: Art Newspaper

Anna Leporskaya imzası taşıyan ‘Üç Figür’ tablosu 1932-1934 yılları arasında yapıldı. Tablo 75 milyon rubleye (16,6 milyon lira) sigortalı.


Ekaterinburg Boris Yeltsin Merkezi’ndeki bir soyut sergi kapsamında sergilenen eserdeki yüzü olmayan figürlere güvenlik görevlisi tükenmez kalemle göz çizdi.

Merkezin müdürü Alexander Drozdov, görevlinin özel bir güvenlik şirketine bağlı çalıştığını belirterek, işine son verildiğini söylerdi.

Ziyaretçilerden biri tarafından fark edilen değişikliğin görevlilere bildirilmesinin ardından tablo sergiden kaldırıldı.

Kalemin mürekkebinin tablonun boyasına biraz işlediği, ‘vandalın‘ gözleri çizerken çok bastırmadığından hasarın büyük olmadığı belirtildi. Tablonun onarımının 250 bin rubleye mal olacağı tahmin ediliyor.

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