Kedi yavrusuna tekme atan çocuk için beş yıla kadar hapis cezası istendi

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı aralık ayında bir önceki aya göre 2 bin kişi artarak 3 milyon 794 bin kişi oldu. İşsizlik oranıysa 0,1 puanlık azalışla yüzde 11,2 seviyesinde kaydedildi.