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Yaramazlara biraz batar!

Kedi yavrusuna tekme atan çocuk için beş yıla kadar hapis cezası istendi

Yalova’da kedi yavrusuna tekme attığı görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından tutuklanan çocuk hakkında beş yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

13 Kasım 2021’de gözaltına alınan Irak uyruklu 16 yaşındaki H.Y.Y.Y. 15 Kasım’da çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.


AA’nın aktardığına göre Yalova başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi.

İddianamede, sanığın, şiddetli tekmesi nedeniyle kedinin savrulduğu ve beton zemine düşerek can çekiştiği aktarıldı.

Bu nedenle acımasız ve zalimce muamelede bulunarak suç işlediği belirtilen sanık hakkında beş yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.

Sanığın yanındaki yabancı uyruklu A.A.S.S. hakkında ise hayvana işkence suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.

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