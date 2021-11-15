Yalova’da kedi yavrusunu tekmeleyen 15 yaşındaki çocuk tutuklandı

Yalova’da, sosyal medyaya paylaşılan bir videoda kediye tekme attığı görüntüsüyle gündeme gelen Iraklı çocuk tutuklandı.
17 Ağustos Parkı’nda kedi yavrusuna tekme attığı görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla gündeme gelen 15 yaşındaki H.Y.Y.Y., Yalova başsavcılığının talimatı üzerine gözlem altına alındı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen H.Y.Y.Y., savcılık ifadesi sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince ‘hayvana işkence etme’ suçundan tutuklandı.
Kedi yavrusuna tekme attığı görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla gündeme gelen H.Y.Y.Y.’yle ilgili soruşturma başlatılmıştı.