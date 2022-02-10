Duruşmaya depremde kaybettiği kızının ayakkabıları ve fotoğrafıyla geldi

İzmir’deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nda hayatını kaybeden Zarife Doğan’ın babası Kamil Doğan, bugün görülen duruşmada kızının ayakkabıları ve fotoğrafıyla ifade vererek sorumluların cezalandırılmasını istedi.

İzmir’de 30 Ekim 2020’de İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde 117 kişi hayatını kaybetmişti. Yyıkılan Rıza Bey Apartmanı’nda 36 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi yaralanmıştı.

Depremde en fazla can kaybının yaşandığı apartmanın yıkılmasına ilişkin ‘bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan ikisi tutuklu dokuz sanığın yargılanmasına İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatlarının katıldığı duruşmada bir müşteki avukatı, yargılamada tarafsızlığın kaybedildiği iddiasıyla mahkeme heyetinin reddini talep etti.

‘Mezar taşını da getirecektim’

Görev yaptığı poliklinikte hayatını kaybeden diş hekimi Zarife Doğan’ın babası Kamil Doğan gözyaşlarıyla verdiği ifadesinde şunları söyledi: “Hepiniz anne ve babasınız. Empati yapmanızı istiyorum. (Fotoğrafını göstererek) Kızımı böyle yetiştirdim. (Spor ayakkabısını göstererek) Ama bana böyle verdiler. Kızımın okuduğu kitapları getirdim, başarı belgesini getirdim. Olay yeri inceleme poşetini getirdim. Polis poşetindeki aksesuarlarını getirdim. 57 gün taşıdığı nişan yüzüğünü getirdim. Mezar taşını da getirecektim, getiremedim. Gücüm yetmedi. Lütfen sorumluların yanına kar bırakmayınız. Yüce adalete güveniyoruz. Bu beklentiyi boşa çıkarmayınız.”

Bir sanık avukatının, müvekkilinin cezaevinde rahatsızlıkları bulunduğunu, çok kilo kaybettiğini söyleyerek tahliye talep etmesi üzerine bir müşteki, “Ben de iki çocuğumu kaybettim” diyerek tepki gösterdi.

İddia makamı, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, heyetin reddi talebinin görüşülmesi için dosyanın bir üst mahkeme olan İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.